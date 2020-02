Macron: nie jestem prorosyjski, nie jestem antyrosyjski, jestem proeuropejski

Jak powiedział Macron, sprzeciw wobec Moskwy wyrażają "wszyscy nasi partnerzy”. - Nie jestem zły, ale wiem, że bycie nieustępliwym i słabym (...) to nie jest polityka, to jest całkowicie nieskuteczny system - ocenił prezydent. Zaznaczył, że nie widzi, by którychś z sojuszników Francji chciał stawić czoło Rosji.

- Nie jestem prorosyjski, nie jestem antyrosyjski. Jestem proeuropejski - zapewnił francuski przywódca. Zastrzegł, że jeśli chodzi o ofertę dialogu z Moskwą, to co zaproponował, "nie oznacza, żeby mówić, iż 'nagle wszystko się zmieni, uściskajmy się'".

"W obliczu tych ataków mamy bardzo niewiele przeciwciał"

Francuski polityk odniósł się również do konfliktu na wschodzie Ukrainy. Chociaż ocenił, że europejskie sankcje wobec Rosji, która wspiera separatystów w Donbasie, "nie zmieniły absolutnie niczego", to zaznaczył, że "nie proponuje ich zniesienia". - Nasze sankcje i wprowadzone w odpowiedzi na nie sankcje rosyjskie kosztują nas, Europejczyków, co najmniej tyle samo co Rosjan i przynoszą niezbyt pozytywne efekty - przekonywał Macron.