Macron do Xi: wiem, że mogę na pana liczyć, by przemówił pan Rosji do rozsądku

Prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się w czwartek w Pekinie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Macron powiedział, że liczy na pomoc Xi, by przemówić Rosji do rozsądku w kwestii wojny na Ukrainie.

Jeszcze przed spotkaniem Macron powiedział: - Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie zadała cios międzynarodowej stabilności. Zwrócił się do Xi: - Wiem, że mogę na pana liczyć, by przemówić Rosji do rozsądku i przywrócić wszystkich do stołu negocjacyjnego.