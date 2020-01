"Widzieliśmy w ostatnich dniach tureckie okręty z syryjskimi najemnikami docierające do terytorium Libii"

Macron: zachowanie Turcji sprzeczne z tym, do czego Erdogan się zobowiązał w Berlinie

Macron potwierdził obecność tureckich okrętów i oskarżył Ankarę o naruszenie suwerenności Libii i zagrożenie bezpieczeństwu Europy i Afryki Zachodniej. - Widzieliśmy w ostatnich kilku dniach tureckie okręty z syryjskimi najemnikami docierające do terytorium Libii. To wyraźne i poważne naruszenie tego, co zostało ustalone w Berlinie. To złamana obietnica - podkreślił Macron.