Prezydent Francji Emmanuel Macron - jak pisze "Le Figaro" - próbuje wskrzesić zapomnianą koncepcję wojskową strategicznej dwuznaczności, podstawy wojny hybrydowej. Dziennik twierdzi jednak, że brakuje mu "wiarygodnych zdolności". To komentarz do kontrowersyjnych słów Macrona o ewentualnym wysłaniu żołnierzy do walki w Ukrainie.