Prezydent Francji po raz pierwszy oficjalnie odwiedzi Niemcy. Podczas trzydniowej wizyty zaplanowano między innymi spotkanie prezydentów obu państw i dwustronne posiedzenie rządów. Dwie najważniejsze kwestie, które mają być omawiane w czasie tej wizyty to obronność i konkurencyjność.

Prezydent Francji Emanuel Macron po raz pierwszy z wizytą oficjalną do Niemiec . Spędzi tam trzy dni. W tym czasie odwiedzi Berlin, Drezno i Munster. Na koniec wizyty zaplanowano dwustronne posiedzenie rządów Francji i Niemiec, podczas którego dwie największe potęgi Unii Europejskiej będą starały się wykazać jedność przed wyborami do parlamentu UE w przyszłym miesiącu.

Aktualna podróż Macrona do Niemiec jest pierwszą od 24 lat oficjalną wizytą francuskiego prezydenta w Berlinie. Miał ją odbyć w ubiegłym roku, jednak ze względu na zamieszki we Francji wizyta została wówczas odwołana.

"W stosunkach niemiecko-francuskich występują napięcia"

- W stosunkach niemiecko-francuskich występują napięcia, ale po części właśnie dlatego, że Niemcy i Francja zajęły się trudnymi tematami - powiedział Yann Wernert z Instytutu Jacques’a Delorsa w Berlinie, zauważając, że oba kraje doszły również do porozumienia co do potrzeby rozszerzenia UE na wschód.