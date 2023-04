Macron: bycie sojusznikiem USA nie oznacza bycia amerykańskim wasalem

- Francja opowiada się za zachowaniem status quo wokół Tajwanu - powiedział w czasie środowej konferencji w Amsterdamie prezydent Francji Emmanuel Macron. Jak stwierdził, jest to "stanowisko europejskie", dodając, że Paryż "wspiera politykę jednych Chin i poszukiwania pokojowego uregulowania sytuacji".

Po wizycie w Chinach

Prezydent Francji w drodze powrotnej z zeszłotygodniowej wizyty w Chinach powiedział dziennikarzom, że Europa musi się oprzeć presji, by stać się "naśladowcą Ameryki". Odnosząc się do napięć między ChRL i Tajwanem, zaznaczył, że dla Europy "wielkim ryzykiem" byłoby wikłanie się w "nieswoje kryzysy", co uniemożliwiłoby budowanie europejskiej autonomii strategicznej.