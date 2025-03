Wywiad z Emmanuelem Macronem ukazał się w sobotę między innymi w "Le "Parisien" i "La Dépêche de Midi". Wśród poruszonych tematów była kwestia rozmieszczenia w Ukrainie żołnierzy z państw sojuszniczych w ramach misji pokojowej. Prezydent Francji stwierdził, że "kilka krajów europejskich, a także pozaeuropejskich, wyraziło gotowość" przyłączenia się do ewentualnej "koalicji chętnych".

Dodał, że chociaż Moskwa stanowczo się temu sprzeciwia, to nie ona będzie w tej sprawie decydować. - Jeśli Ukraina poprosi o rozmieszczenie sojuszniczych sił na swoim terytorium, nie będzie to kwestia, którą Rosja mogłaby akceptować lub odrzucać - powiedział.

Jak stwierdził, wysłanie żołnierzy do Ukrainy byłoby dla niej "gwarancją bezpieczeństwa". - Ukraińcy w żadnym wypadku nie mogą czynić ustępstw terytorialnych bez jakichkolwiek gwarancji bezpieczeństwa - dodał. Podkreślił, iż kontyngenty wojskowe mogłyby składać się z "kilku tysięcy żołnierzy" z każdego państwa biorącego udział w operacji, a rozmieszczone zostałyby "w kluczowych punktach" w Ukrainie, gdzie "okazywałyby nasze długoterminowe wsparcie".

Moskwa jednoznacznie sprzeciwia się rozmieszczeniu sił europejskich w Ukrainie. - To nie do przyjęcia - stwierdził rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Zapytany o tę kwestię tydzień później rzecznik prasowy Putina Dmitrij Pieskow potwierdził, że z punktu widzenia Rosji jest to wykluczone.