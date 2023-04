"Żenujące, haniebne i naiwne geopolitycznie". Republikanie krytykują Macrona

Słowa Emmanuela Macrona dotyczące Tajwanu i europejskiej polityki wobec Chin spotkały się z krytyką między innymi ze strony amerykańskich polityków z Partii Republikańskiej. Mike Gallagher, przewodniczący komisji Izby Reprezentantów do spraw Komunistycznej Partii Chin, nazywał je "żenującymi, haniebnymi i naiwnymi geopolitycznie". Francuskie media oraz eksperci ds. polityki międzynarodowej ocenili, że francuski przywódca znów wzbudził niepokój wśród zachodnich sojuszników.

Prezydent Francji Emmanuel Macron w drodze powrotnej z wizyty w Chinach powiedział, że Europa musi się oprzeć presji stania się "naśladowcą Ameryki". Odnosząc się do napięć między Chinami a USA w sprawie statusu Tajwanu, ostrzegł, że "wielkim ryzykiem", przed którym stoi Europa, jest to, że "zostanie uwikłana w kryzysy, które nie są nasze, co uniemożliwia budowanie swojej strategicznej autonomii".