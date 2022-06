Emmanuel Macron: Władimir Putin popełnił historyczny i fundamentalny błąd

- Nie powinniśmy poniżać Rosji - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron. Wyjaśniał, że chodzi o to, aby po zakończeniu walk w Ukrainie "można było zbudować dalsze relacje kanałami dyplomatycznymi". Ocenił też, że przez trwającą inwazję rosyjski przywódca Władimir Putin jest "izolowany". - Popełnił historyczny i fundamentalny błąd dla swojego narodu, dla siebie i dla historii - powiedział Macron.

