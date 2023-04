Emmanuel Macron na "herbatce" u Xi Jinpinga. Chińscy studenci powitali go "jak gwiazdę rocka"

Rosja to kraj, który postanowił skolonizować swojego sąsiada, złamać zasady prawa międzynarodowego i dokonać inwazji - oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron, przemawiając w piątek na jednym z chińskich uniwersytetów. Tego dnia polityk odwiedził także rodzinną rezydencję Xi Jinpinga w Kantonie. Kreml poinformował, że śledzi wizytę zachodnich przywódców w Chinach, ale wyraził powątpiewanie, by Pekin zmienił swoje stanowisko w sprawie konfliktu w Ukrainie w wyniku "zewnętrznych nacisków".

Emmanuel Macron z wizytą w rodzinnej rezydencji Xi Jinpinga w Kantonie Reuters

Macron powitany jak "gwiazda rocka" przez chińskich studentów

Francuski prezydent w piątek odwiedził także uniwersytet Sun Yat-sena w Kantonie, gdzie - jak relacjonuje agencja Reutera - został "powitany jak gwiazda rocka". "Podekscytowani studenci skandowali "Emmanuel Macron!", zatrzymywali go, by uścisnąć my dłoń i robili mu zdjęcia telefonami komórkowymi" - donosi agencja.

Macron wygłosił tam przemówienie, w którym powtórzył potrzebę stanowczej postawy wobec Rosji, o której wspominał we wcześniejszych rozmowach z Xi Jinpingiem. - To kraj, który postanowił skolonizować swojego sąsiada, złamać zasady, rozmieścić broń i dokonać inwazji - oświadczył. Jego słowa spotkały się z gorącymi oklaskami.

Macron i Xi w Pekinie EPA/Ng Han Guan

Zapytany przez studenta fizyki jądrowej, jakie jego zdaniem cechy i umiejętności mogą zagwarantować "świetlaną przyszłość", Macron wymienił wiedzę, krytyczne myślenie i pewność siebie. - Krytyczne myślenie jest tak samo ważne, jak dostęp do wiedzy. To właśnie czyni człowieka wolnym i wyemancypowanym - oznajmił, przemawiając do prawie tysiąca młodych Chińczyków. Jak dodał, bez zdolności krytycznego myślenia człowiek "nie wiedziałby, co zrobić z wiedzą i łatwo padłby ofiarą propagandy".

Po wizycie na uniwersytecie Macron ponownie dołączył do Xi.

Reakcja Kremla na wizytę

Wizyta Emmanuela Macrona i Ursuli von der Leyen spotkała się z reakcją rosyjskich władz. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow na piątkowej konferencji prasowej powiedział, że Rosja śledzi "ważne rozmowy" prezydentów Chin i Francji oraz przewodniczącej Komisji Europejskiej. Wyraził jednak powątpiewanie, by Pekin zmienił swoje stanowisko w sprawie konfliktu w Ukrainie w wyniku zewnętrznej presji.

- Chiny to bardzo poważne, bardzo potężne mocarstwo, z własną suwerenną pozycją. To nie jest kraj, który szybko zmienia swoje stanowisko pod wpływem zewnętrznych nacisków - oświadczył.

Macron i Xi w Pekinie EPA/Ng Han Guan

W czwartek podczas spotkania z Xi Macron apelował, by "przemówić Rosji do rozsądku", a Ursula von der Leyen przekazała, że po rozmowach chiński przywódca wyraził gotowość do bezpośredniej rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Agencja Reutera przypomina, że Chiny, aspirując do roli mediatora w wojnie między Ukrainą i Rosją, zaproponowały własny "plan pokojowy" dla obu państw. Jednak zarówno Kijów jak i większość zachodnich przywódców pozostaje sceptycznymi co do propozycji i intencji Xi Jinpinga, który utrzymuje bliskie stosunki z Władimirem Putinem. Chiński przywódca złożył niedawno wizytę w Moskwie, gdzie został serdecznie przyjęty przez rosyjskiego prezydenta.

