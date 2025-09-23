Donald Trump powiedział we wtorek, przemawiając na rozpoczęciu 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że zakończył siedem wojen. - Wszyscy mówią, że powinienem dostać Pokojową Nagrodę Nobla za każdą z tych rzeczy. Ale dla mnie prawdziwą nagrodą byliby synowie i córki, którzy dorastają z ojcami i matkami. Bo miliony ludzi giną w tych strasznych i potwornych wojnach. Mnie nie chodzi o nagrody, chodzi mi o ratowanie ludzi - dodał.
- Widzę prezydenta USA, który jest zmobilizowany, który powtórzył tego ranka z trybuny (ONZ- red.): "chcę pokoju, rozwiązałem siedem konfliktów", który chce Pokojowej Nagrody Nobla - powiedział Macron w wywiadzie dla portalu telewizji BFMTV. Dodał następnie, że nagroda ta jest możliwa tylko w razie zatrzymania konfliktu izraelsko-palestyńskiego.
Francja uznała państwowość Palestyny
Macron powiedział także, że państwo palestyńskie, które zostało w poniedziałek oficjalnie uznane przez Francję, zostanie rzeczywiście stworzone wtedy, gdy uzna je Izrael.
Prezydent Francji przebywa w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W poniedziałek wieczorem czasu polskiego wziął udział w konferencji na temat rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie, oficjalnie ogłaszając, że Francja uznaje państwowość Palestyny.
