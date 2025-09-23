Logo strona główna
Świat

Macron: pokojowy Nobel dla Trumpa jest możliwy

Emmanuel Macron
Netanjahu: nominowałem Trumpa do pokojowego Nobla
Źródło: CNN
Zdaniem prezydenta Francji Donald Trump miałby szansę otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla, gdyby zatrzymał konflikt izraelsko-palestyński. Emmanuel Macron stwierdził też, że państwo palestyńskie faktycznie powstanie dopiero wtedy, gdy uzna je Izrael.

Donald Trump powiedział we wtorek, przemawiając na rozpoczęciu 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że zakończył siedem wojen. - Wszyscy mówią, że powinienem dostać Pokojową Nagrodę Nobla za każdą z tych rzeczy. Ale dla mnie prawdziwą nagrodą byliby synowie i córki, którzy dorastają z ojcami i matkami. Bo miliony ludzi giną w tych strasznych i potwornych wojnach. Mnie nie chodzi o nagrody, chodzi mi o ratowanie ludzi - dodał.

- Widzę prezydenta USA, który jest zmobilizowany, który powtórzył tego ranka z trybuny (ONZ- red.): "chcę pokoju, rozwiązałem siedem konfliktów", który chce Pokojowej Nagrody Nobla - powiedział Macron w wywiadzie dla portalu telewizji BFMTV. Dodał następnie, że nagroda ta jest możliwa tylko w razie zatrzymania konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Palestyńczycy uciekający z północnej części Gazy (16.09.2025)
Rozwiązanie dwupaństwowe "jedyną drogą do pokoju"
Izraelski atak na konwój World Central Kitchen
Izrael przyznaje się do "błędów", ale unika rozliczeń
Justyna Zuber
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
USA chcą ukarać Międzynarodowy Trybunał Karny. "Stanowi zagrożenie"

Francja uznała państwowość Palestyny

Macron powiedział także, że państwo palestyńskie, które zostało w poniedziałek oficjalnie uznane przez Francję, zostanie rzeczywiście stworzone wtedy, gdy uzna je Izrael.

Prezydent Francji przebywa w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W poniedziałek wieczorem czasu polskiego wziął udział w konferencji na temat rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie, oficjalnie ogłaszając, że Francja uznaje państwowość Palestyny.

Autorka/Autor: fil/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Lev Radin/PAP/EPA

Emmanuel MacronDonald TrumpNobelIzraelAutonomia PalestyńskaFrancja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica