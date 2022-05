Jest porozumienie o zakazie importu rosyjskiej ropy do Unii Europejskiej

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel napisał na Twitterze, że unijni przywódcy, którzy zgromadzili się w poniedziałek na szczycie w Brukseli, osiągnęli porozumienie w sprawie embarga na rosyjska ropę. "Maksymalna presja na Rosję, by zakończyła wojnę" - napisał Michel w mediach społecznościowych, odnosząc się do ustaleń szczytu.

"Porozumienie o zakazie eksportu rosyjskiej ropy do UE. To natychmiast pokrywa ponad 2/3 importu ropy z Rosji, odcinając ogromne źródło finansowania jej machiny wojennej. Maksymalna presja na Rosję, by zakończyła wojnę" - napisał w poniedziałek wieczorem przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Przywódcy zgodzili się także na odcięcie od systemu SWIFT największego rosyjskiego banku, Sbierbanku i nałożenie sankcji na kolejnych trzech państwowych nadawców telewizyjnych - poinformował.

- Chcemy zatrzymać rosyjska machinę wojenną i zatrzymać finansowanie rosyjskiego potencjału wojskowego za pomocą sankcji, które wywierają presję na Kreml. Tego wieczoru Rada Europejska uzgodniła szósty pakiet sankcji, który pozwoli zakazać importu rosyjskiej ropy z tymczasowym wyjątkiem dla ropy, która trafia do Europy za pośrednictwem rurociągu - powiedział Charles Michel na konferencji prasowej w Brukseli po zakończeniu pierwszego dnia szczytu.

Charles Michel STEPHANIE LECOCQ/PAP/EPA

- To wyjątkowe osiągnięcie. Chciałbym podziękować wszystkim kolegom, którzy brali udział w tym spotkaniu. Potrzebujemy politycznego przywództwa w tym wyjątkowo trudnym czasie. Nie bagatelizujemy wszystkich trudności, potrzebowaliśmy kilku tygodni, by podjąć tę decyzję - przyznał przewodniczący Rady Europejskiej.

- Ale dziś wysłaliśmy bardzo mocny sygnał. W ostatnich dniach i godzinach pojawiały się spekulacje o braku jedności w Unii Europejskiej. Teraz, jak nigdy, ważne jest by pokazać, że potrafimy być silni i zdecydowani w obronie naszych wartości i interesów - podkreślił.

Konkluzje dotyczące Ukrainy

"Rada Europejska wzywa zatem Radę UE do niezwłocznego sfinalizowania i przyjęcia (szóstego pakietu sankcji), zapewniając sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku UE, uczciwą konkurencję, solidarność między państwami członkowskimi oraz równe warunki działania również w odniesieniu do stopniowego znoszenia naszej zależności w sferze paliw kopalnych od Rosji" - czytamy w konkluzjach dot. Ukrainy przyjętych przez unijnych liderów.

"W przypadku nagłych przerw w dostawach zostaną wprowadzone środki nadzwyczajne w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. W związku z tym Komisja będzie monitorować i regularnie składać Radzie sprawozdania z wdrażania tych środków, aby zapewnić równe warunki działania na jednolitym rynku UE i bezpieczeństwo dostaw" - dodano. "Rada Europejska jak najszybciej powróci do kwestii tymczasowego wyjątku dla ropy naftowej dostarczanej rurociągiem" - podkreślono. Uzgodnili oni także, że Unia Europejska będzie nadal wspierać Ukrainę w zakresie pomocy humanitarnej, płynności finansowej i odbudowy. W tym kontekście Wspólnota jest gotowa przyznać Ukrainie pomoc makrofinansową w wysokości do 9 miliardów euro w 2022 roku w formie pożyczek.

Komentarze po pierwszym dniu szczytu w Brukseli

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z zadowoleniem przyjęła porozumienie unijnych przywódców. "Do końca roku zmniejszy ono o około 90 proc. import ropy z Rosji do UE" - podkreśliła we wpisie na Twitterze.

Rzecznik rządu Piotr Mueller, odnosząc się na Twitterze do informacji przekazanej przez Charles'a Michela, napisał: "Dobre wiadomości z Brukseli. Od wielu dni premier Mateusz Morawiecki prowadził działania dyplomatyczne, których celem było przyjęcie kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji. Dzisiaj na posiedzeniu Rady Europejskiej doszło do porozumienia w tym zakresie". Dodał, że "szósty pakiet sankcji to odcięcie kolejnych źródeł finansowych rosyjskiej machiny wojennej".

"Konsekwentne działania dyplomatyczne przynoszą efekty. Wbrew pesymistycznym zapowiedziom mamy porozumienie: rosyjska ropa będzie objęta unijnymi sankcjami. Kluczowa wiadomość dla bezpieczeństwa Polski i Europy. Wsparcie dla suwerennej Ukrainy" - napisał w nocy z poniedziałku na wtorek na Twitterze szef polskiego rządu.

