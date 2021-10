Europejska Agencja Leków: dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 dla osób z osłabioną odpornością po co najmniej 28 dniach

Komitet do spraw Leków dla Ludzi Europejskiej Agencji Leków potwierdził, że dodatkowa dawka szczepionek przeciwko COVID-19 wyprodukowanych przez koncerny Pfizera lub Moderna zwiększa zdolność do wytwarzania przeciwciał przeciwko koronawirusowi u osób z obniżoną odpornością. Dawkę przypominającą można podawać co najmniej 28 dni po drugiej dawce.