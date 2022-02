Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Pierwsze spotkania królowej po obawach, że miała kontakt z koronawirusem

Królowa Wielkiej Brytanii odbywa pierwsze oficjalne spotkania od czasu, kiedy pojawiły się obawy, że mogła być narażona na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. We wtorek Elżbieta II przyjęła listy uwierzytelniające od nowych ambasadorów Estonii oraz Hiszpanii.

Brytyjska królowa Elżbieta II odbyła we wtorek pierwsze oficjalne spotkania od czasu, gdy w zeszłym tygodniu pojawiły się obawy, że mogła być narażona na kontakt z koronawirusem. Zaniepokojenie związane jest z tym, że monarchini widziała się ze swoim najstarszym synem, księciem Karolem, na dwa dni przed tym, jak test wykazał u niego obecność koronawirusa.

Wprawdzie Pałac Buckingham przekazał wówczas, że królowa nie wykazuje żadnych objawów, nie rozwiało to jednak obaw, szczególnie, że z racji wieku Elżbieta II jest w grupie podwyższonego ryzyka. W kwietniu skończy 96 lat.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii

We wtorek królowa przyjęła listy uwierzytelniające od nowych ambasadorów Estonii oraz Hiszpanii. Ceremonie odbyły się zdalnie - monarchini była na zamku w Windsorze, a nowi ambasadorowie przyjechali do Pałacu Buckingham - ale nie było to związane z obawami, które pojawiły się po infekcji u księcia Karola, gdyż od wybuchu pandemii większość ambasadorów ze względów bezpieczeństwa składa listy uwierzytelniające w ten sposób.