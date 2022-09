Pogrzeb królowej Elżbiety II. Transmisję mogła śledzić połowa populacji świata

W wielu państwach należących brytyjskiej Wspólnoty Narodów podświetlono budynki. W Sydney w Australii iluminowano żagle charakterystycznej opery - ukazał się na nich wizerunek zmarłej królowej. Wcześniej był on widoczny na budynku opery po jej śmierci 8 września. Na Malcie hołd królowej oddano wystrzałem z 21 armat oraz opuszczeniem flag do połowy masztu.

We Francji stację metra przy alei Champs-Elysees nazwaną na cześć króla Jerzego V, dziadka zmarłej monarchini, przemianowano w poniedziałek na jeden dzień na stację Elżbiety II.

Transmisję z pogrzebu mogła oglądać połowa populacji świata

W poniedziałkowych uroczystościach w Londynie wzięło udział około 500 zagranicznych gości. Szacowano, że transmisję z pogrzebu mogło oglądać nawet 4 miliardy osób, to jest połowa globalnej populacji. Było to największe wydarzenie telewizyjne w historii.

W samym Windsorze, gdzie spoczęła królowa Elżbieta II, uroczystościom na żywo przyglądało się sto tysięcy osób podała wieczorem policja regionu Doliny Tamizy. To trzy razy więcej niż wynosi stała liczba mieszkańców tego miasta.

PAP/EPA/Sgt Ben Beale, RLC/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Tłumy przed zamkiem w Windsorze PAP/EPA/Sgt Ben Beale, RLC/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Policja regionu Doliny Tamizy dodała, że w zapewnianie bezpieczeństwa podczas uroczystości pogrzebowych w Windsorze zaangażowanych było 2000 funkcjonariuszy, co oznacza to, ze była to jedna z największych operacji, jakie kiedykolwiek podjęła.