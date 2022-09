Elżbieta II. Pałac Buckingham opublikował nie widziane dotąd zdjęcie królowej

Pierwsze osoby ustawiały się w kolejce już w poniedziałek. Trumna z ciałem królowej została przetransportowana z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego, siedziby brytyjskiego parlamentu, w środę po południu. Ludzie zaczęli być wpuszczani do Westminster Hall w środę o godzinie 18.00 czasu polskiego.

Już przed południem w niedzielę poinformowano, że kolejka zostanie wkrótce zamknięta. "W celu uniknięcia rozczarowania, prosimy nie wyruszać w drogę w celu dołączenia do kolejki" - przekazały władze.

Film poklatkowy pokazujący długość kolejki do Westminster Hall

Choć dołączanie do kolejki jest już niemożliwe, to cały czas czekają w niej tysiące osób, które po kilkunastu godzinach będą miały możliwość przejść obok trumny zmarłej monarchini. Westminster Hall będzie otwarty dla chcących pożegnać królową do godziny 7.30 czasu polskiego w poniedziałek.