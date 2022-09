Nie tylko znaczki i banknoty. Co zmieni się po śmierci Elżbiety II

"Była z nami od zawsze" - to fraza powtarzana przez wielu Brytyjczyków opłakujących zmarłą królową Elżbietę II. W ciągu 70 lat panowania wizerunek monarchini znalazł się na miliardach banknotów, monet i znaczków pocztowych, a wzmianki o niej były elementem przysiąg i modlitw.

Instytucja poinformowała jednocześnie, że banknoty z wizerunkiem królowej pozostaną obowiązującym środkiem płatniczym, a "kolejne oświadczenie dotyczące istniejących banknotów Banku Anglii zostanie ogłoszone po zakończeniu okresu żałoby". W obiegu znajduje się 4,5 miliarda banknotów z wizerunkiem królowej Elżbiety II . Ich łączna wartość to 80 miliardów funtów. Zastąpienie ich wizerunkiem nowego monarchy zajmie prawdopodobnie co najmniej dwa lata.

Hymn narodowy i flagi

"Boże, błogosław króla" - powiedziała premier Liz Truss na zakończenie przemówienia , w którym wspominała zmarłą królową. Ta sama fraza pojawi się w zmienionych słowach hymnu Zjednoczonego Królestwa: "God Save The King" zamiast dotychczasowego "God Save The Queen".

Zmienić też trzeba będzie flagi - od tych, które powiewają przed posterunkami policji w całej Wielkiej Brytanii, po sztandar używany w marynarce wojennej. Tysiące z nich ma wyhaftowane inicjały EIIR (Elizabeth II Regina) i teraz zapewne zostaną zastąpione nowymi. Regimenty wojskowe noszą "barwy królowej". Wiele z nich jest ozdobionych złotym haftem EIIR. Inicjały królowej znajdują się również na chorągwi straży pożarnej, a państwa, w których królowa pozostawała głową państwa, w tym Australia, Kanada i Nowa Zelandia, mają coś, co eksperci nazywają "flagami E" - osobistymi flagami królowej używanymi podczas jej wizyt.

Trzeba zmienić nawet modlitwy

Królowa była "Obrończynią Wiary" i głową Kościoła Anglii. Modlitwy do niej znajdowały się w Księdze Wspólnej Modlitwy. Jak przekazał "Guardian", "Oczekuje się, że słowa modlitwy zostaną zmienione tak, by były skierowane do nowego monarchy".