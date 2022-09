Mirt wyhodowany ze ślubnego bukietu królowej i kartka od syna. Mnóstwo symboliki w wieńcu dla Elżbiety II

Symboliczne rośliny i kwiaty

- Rozmaryn to zioło, które od dawna uchodzi za symbol pamięci, ponieważ zielarze uważali, że dobrze wpływa na pamięć. Ale kojarzy się też z miłością i lojalnością. Był używany do tworzenia wiązanek małżeńskich lub przy pochówkach, więc to naprawdę, naprawdę odpowiednie zioło do składu wieńca - wyjaśniła, cytowana przez BBC, profesor Fiona Stafford, autorka "The Brief Life of Flowers" (ang. Krótkie życie kwiatów).