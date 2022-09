Wielka Brytania żegna Elżbietę II. Program uroczystości z udziałem rodziny królewskiej

Wizyta w siedzibie parlamentu, procesja z trumną królowej, msza święta w katedrze

W towarzystwie swojej żony, królowej małżonki Camili, Karol III uda się następnie samolotem do Edynburga. To część operacji pod kryptonimem "Spring Tide" (z ang. Wiosenny Przypływ), czyli protokołu wstąpienia księcia Walii na tron brytyjski. Król ma w planach podróż do wszystkich czterech części Zjednoczonego Królestwa.

W katedrze trumna pozostanie przez 24 godziny i od godziny 17 (godziny 18 w Polsce) w poniedziałek będzie można oddać hołd królowej. We wtorek trumna zostanie przewieziona na lotnisko w Edynburgu, a stamtąd do bazy lotniczej RAF Northolt w zachodnim Londynie.

Program na kolejne dni

We wtorek para królewska uda się do Belfastu, gdzie spotka się z przedstawicielami władz Irlandii Północnej. Wieczorem tego dnia trumna królowej zostanie przetransportowana samolotem z Edynburga do Londynu, a następnie przewieziona do Pałacu Buckingham.