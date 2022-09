11 godzin czekania, wiele kilometrów kolejki. Trzy pokolenia Brytyjczyków żegnały królową kolejną noc

Żałobnicy z całej Wielkiej Brytanii i różnych części świata drugą noc z rzędu czekali wiele godzin w kilkukilometrowej kolejce, by oddać ostatni hołd Elżbiecie II. Wśród nich był brytyjski minister handlu i przemysłu Jacob Rees-Mogg, któremu towarzyszyła żona i dzieci.

Kolejka do Westminister Hall, gdzie znajduje się trumna z ciałem królowej Elżbiety II

Kolejka do Westminister Hall, gdzie znajduje się trumna z ciałem królowej Elżbiety II PAP/EPA/YOAN VALAT

O godzinie 23 w czwartek kolejka żałobników do siedziby brytyjskiego parlamentu liczyła blisko osiem kilometrów, ciągnąc się wzdłuż Tamizy i przebiegając przez słynny Tower Bridge, z którego rozpościera się widok na panoramę Londynu. Średni czas oczekiwania na dostanie się do pałacu westministerskiego wynosił około 11 godzin.

20-letni Thomas Hughes, który czekał w nocy w kolejce łącznie przez 14 godzin, powiedział agencji Reutera, że oglądanie trumny królowej było "przytłaczające". - Robisz to wszystko, bo chcesz okazać szacunek tej kobiecie. I myślę, że kiedy przez to przechodzisz i w końcu nadchodzi moment, na który czekasz, ogrania cię wzruszenie. To bardzo potężne uczucie - wyznał.