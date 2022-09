Trumna z ciałem Elżbiety II w drodze do Londynu

Jak informował szkocki rząd, na dwie godziny przed zamknięciem drzwi do katedry, od poniedziałkowego wieczora, kiedy trumna została wystawiona na widok publiczny, hołd królowej oddało ponad 26 tys. osób . W szczytowym momencie w poniedziałek wieczorem kolejka osób oczekujących na wejście do katedry miała długość ponad 1,5 kilometra.

Kolejka do wejścia do Katedry świętego Idziego, gdzie postawiono trumnę z ciałem Elżbiety II PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Samolot z ciałem Elżbiety II ma wylądować w bazie RAF Northolt w zachodnim Londynie. Stamtąd trumna zostanie przewieziona do Pałacu Buckingham, gdzie czekać na nią będą król Karol III i królowa małżonka Camilla, którzy wracają z wizyty w Irlandii Północnej. Przez całą drogę wraz z trumną podróżować będą córka królowej księżniczka Anna i jej mąż wiceadmirał Timothy Lawrence. Jak poinformował wcześniej we wtorek dowódca RAF marszałek Mike Wigston, samolot, którym trumna zostanie przewieziona, był niedawno wykorzystywany podczas ewakuacji ludzi z Afganistanu oraz do dostarczania pomocy oraz broni do Ukrainy.