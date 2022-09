Minuta ciszy przed pogrzebem Elżbiety II. "Wspólny narodowy moment refleksji"

czytaj dalej

W tym momencie Ukraińcy pozbawili Rosjan możliwości prowadzenia operacji zaczepnej, ataku na Donbas - mówił w TVN24 generał Waldemar Skrzypczak, analizując ukraińską kontrofensywę. Dodał, że "na dzień dzisiejszy Rosjanie przechodzą na całym froncie do obrony". Wskazał także na to, co jego zdaniem było "kluczem" w ukraińskiej operacji na kierunku charkowskim.