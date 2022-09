Rodzina królewska dziękuje za otrzymane kondolencje

Następca tronu, książę William wraz z żoną, księżną Kate udali się w czwartek do Sandringham, wiejskiej rezydencji Elżbiety II w hrabstwie Norfolk, by podziękować zgromadzonym tam ludziom za okazywane wyrazy współczucia i sympatii.

- To jeden z tych momentów, o których myślisz sobie, że przygotowałem się na to, ale nie jestem aż tak przygotowany. To dziwne uczucie, ponieważ wiedzieliśmy, że ma 96 lat - powiedział książę William.