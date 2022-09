Wytyczne dla przywódców przed pogrzebem Elżbiety II. Prośba o loty rejsowe, dojazd tylko autobusami

Na pogrzebie królowej Elżbiety II każde państwo będzie mógł reprezentować jedynie jego przywódca w towarzystwie małżonki lub małżonka - poinformował portal Politico. Dodał, że wynika to z przyczyn logistycznych. Ponadto liderzy mają zostać przewiezieni do Opactwa Westminsterskiego autobusami. Poproszono też, by goście przybyli na pogrzeb samolotami rejsowymi, nie prywatnymi maszynami.

Opactwo Westminsterskie, w którym w poniedziałek 19 września odbędzie się pogrzeb, będzie tak zatłoczone, że każdy kraj będzie mógł być reprezentowany tylko przez jedną osobę w towarzystwie małżonki lub małżonka czy partnerki lub partnera - napisano w zaleceniach brytyjskiego MSZ. Dokument, do którego dotarła redakcja Politico, przesłano w sobotę wieczorem zagranicznym ambasadom.

Trzy minuty na złożenie hołdu i kondolencji

Zaproszenia na mający charakter państwowy pogrzeb wystosowano tylko do przywódców pełniących rolę głowy państwa. Jeśli jednak nie będą w stanie osobiście uczestniczyć w ceremonii, mogą wyznaczyć na swoje miejsce inną osobę, na przykład premiera lub ministra - podaje Politico.

W dokumencie resortu dyplomacji Wielkiej Brytanii wyrażono ubolewanie z powodu ograniczonej liczby miejsc na nabożeństwie pogrzebowym, co nie pozwoli na wpuszczenie żadnych innych członków rodziny, personelu czy świty głównego gościa.

Zagraniczni przywódcy mają zostać przyjęci przez nowego króla Karola III w niedzielę wieczorem w Pałacu Buckingham. Później goście będą mogli oddać hołd przed trumną z ciałem królowej i wpisać się do księgi kondolencyjnej. Dla każdego z nich zarezerwowano na to po trzy minuty.

Na pogrzeb królowej autobusami

W dniu pogrzebu głowy państw przybędą do Opactwa Westminsterskiego w eskortowanych autobusach.

"Z powodu ścisłych środków bezpieczeństwa i ograniczeń w ruchu" przywódcy nie będą mogli używać swoich limuzyn. Po pogrzebie zagraniczni goście przejdą do położonego obok Opactwa ogrodu, gdzie spotkają się z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Jamesem Cleverlym, po czym zostaną odwiezieni autobusami do miejsca, gdzie pozostawiono ich samochody.

Z powodu napiętego planu uroczystości i trudności logistycznych podczas pogrzebu, brytyjskie MSZ nie będzie rozpatrywało wniosków o spotkania bilateralne przy tej okazji - napisano też w dokumencie.

Brytyjska dyplomacja zaleca, by "jeżeli to możliwe" zagraniczni przywódcy przybyli do Wielkiej Brytanii na pokładzie samolotów rejsowych. Londyńskie Heathrow będzie zamknięte dla prywatnych lotów - ci, którzy nimi przylecą będą musieli lądować na bardziej oddalonych od centrum lotniskach. Zabroniony będzie również ruch helikopterów między lotniskami i wewnątrz miasta.

Premier Australii nie chce lecieć samolotem rejsowym, przybędzie wcześniej

"Czy wyobrażacie sobie Joe Bidena w autobusie?" - skomentował zalecenia w wiadomości do redakcji Politico jeden z zagranicznych ambasadorów w Londynie.

Premier Australii Anthony Albanese jako pierwszy zadeklarował, że nie zastosuje się do tych wytycznych i przyleci do Londynu w czwartek na pokładzie prywatnego samolotu, co tłumaczone jest kwestiami bezpieczeństwa - poinformowały w poniedziałek australijskie media.

