Paul McCartney wspomina spotkania z królową Elżbietą II. "Zastanawiałem się, czy nie byłem trochę zbyt bezczelny"

Sir Paul McCartney, członek legendarnego brytyjskiego zespołu The Beatles podzielił się swoimi wspomnieniami związanymi ze spotkaniami z królową Elżbietą II. "Czuję się uprzywilejowany, że żyłem przez cały okres panowania królowej, zachowując dziesięciolecia wspomnień z kontaktów z monarchinią - napisał na swojej stronie internetowej. Odnosząc się do jednego ze spotkań, w czasie którego rozbawił królową, dodał, że zastanawia się, "czy nie był trochę zbyt bezczelny".

"The Beatles" w 1963 roku występowali na Royal Variety Performance (gala organizowana co roku w Wielkiej Brytanii, której gośćmi honorowymi są najważniejsi członkowie rodziny królewskiej - przyp. red.), ale dopiero dwa lata później członkowie zespołu mieli możliwość spotkać się po raz pierwszy z królową.

"Powiedziano nam, jak podejść do Jej Wysokości oraz żeby nie rozmawiać z nią, chyba że ona porozmawia z nami" - wspominał McCartney, który zwrócił uwagę na "wspaniałe poczucie humoru" królowej.

"Zastanawiałem się, czy nie byłem trochę zbyt bezczelny"

"Z powodu mojego szacunku i miłości do królowej oraz jej bajecznego poczucia humoru, kiedy otrzymałem order Towarzyszy Honorowych, uścisnąłem jej rękę, pochyliłem się i powiedziałem: 'Musimy przestać spotykać się w ten sposób'. Zachichotała nieco i przystąpiła do ceremonii" - napisał McCartney.

"Zastanawiałem się, czy nie byłem trochę zbyt bezczelny po tym, jak to powiedziałem, w końcu to była królowa, ale mam wrażenie, że nie miała nic przeciwko temu" - podsumował muzyk zespołu The Beatles, który 11 marca 1997 roku otrzymał od królowej Elżbiety II tytuł szlachecki.