Pogrzeb królowej Elżbiety II. Kto przybędzie do Londynu?

Agencja Kyodo podała, że cesarz Japonii Naruhito ma przylecieć do Londynu. Według źródeł towarzyszyć będzie mu jego małżonka, cesarzowa Masako, o ile pozwoli jej na to stan zdrowia. Masako od dawna zmaga się z dolegliwościami wywołanymi stresem. Będzie to pierwsza zagraniczna podróż Naruhito, odkąd w 2019 roku wstąpił on na Chryzantemowy Tron.