Książę Andrzej o swej matce, królowej Elżbiecie II: gdy nasza księga doświadczeń się zamyka, inna się otwiera

"Droga Mamo, Matko, Wasza Wysokość, trzy w jednym. Wasza Wysokość, to był zaszczyt i przywilej służyć Ci. Matko - narodu, Twoje oddanie i osobista służba dla naszego narodu jest wyjątkowa i niespotykana. Twój naród pokazuje swoją miłość i szacunek na tak wiele różnych sposobów i wiem, że patrzysz na okazywany przez nich szacunek. Mamusiu, Twoją miłość do syna, Twoje współczucie, Twoją opiekę, Twoje zaufanie będę cenił na zawsze. Twoją wiedzę i mądrość uważam za nieskończoną, bez granic i ograniczeń" - napisał książę Andrzej w oświadczeniu, które zilustrował zdjęciem Elżbiety II trzymającej go na rękach jako kilkutygodniowe dziecko.