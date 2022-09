Przejmująca piętnastominutowa ceremonia. Król z rodzeństwem czuwali przy trumnie matki

Dzieci zmarłej brytyjskiej królowej - król Karol III, księżniczka Anna, książę Andrzej i książę Edward - wzięły udział w czuwaniu przy wystawionej w Westminster Hall w Londynie trumnie z ciałem ich matki. W sobotę w podobnej ceremonii uczestniczyć będą wnuki Elżbiety.

Aby dać wszystkim możliwość pożegnania zmarłej monarchini, w środę trumna z ciałem Elżbiety została wystawiona w Westminster Hall w Pałacu Westminsterskim i pozostanie tam do poniedziałku, czyli do dnia jej pogrzebu. I choć Westminster Hall otwarty jest w tym czasie przez 24 godziny na dobę, a przechodzący mają dosłownie kilka sekund na zatrzymanie się przy trumnie, kolejka stale się wydłuża.

Trumna z ciałem królowej Elżbiety II w Westminster Hall PAP/EPA/UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR

Dzieci czuwały przy trumnie matki

W piątek wieczorem przy trumnie odbyła się piętnastominutowa ceremonia nazywana czuwaniem książąt. W jej trakcie czworo potomków Elżbiety - Karol, Anna, Andrzej i Edward - pełniło wartę po czterech stronach trumny.

Podobna ceremonia miała miejsce w poniedziałek wieczorem w katedrze świętego Idziego w Edynburgu, gdzie na 24 godziny była wystawiona trumna z ciałem Elżbiety. I podobnie jak wówczas nie zatrzymano przejścia zwykłych ludzi, więc ci, którzy akurat w tym czasie weszli do Westminster Hall, byli świadkiem niezwykle przejmującej chwili.

Dzieci królowej czuwały przy jej trumnie ENEX

Karol przy trumnie swojej matki ENEX

W Edynburgu księżniczka Anna stała się pierwszą kobietą uczestniczącą w ceremonii, która do tej pory zarezerwowana była dla mężczyzn. Tym razem kwestią, która budziła największe domysły, było to, czy książę Andrzej, który od czasu głośnego skandalu seksualnego nie pełni obowiązków członka rodziny królewskiej, będzie w niej uczestniczył w mundurze, czy jak podczas wszystkich poprzednich uroczystości po śmierci Elżbiety II - w garniturze. Ostatecznie był w mundurze, choć prawdopodobnie to jedyny raz, gdy król Karol III zgodził się na taki wyjątek dla niego.

Król Karol III, księżniczka Anna, książę Andrzej i książę Edward czuwały przy trumnie matki Reuters

W sobotę wieczorem w Westminster Hall będzie miała podobna ceremonia, w której weźmie udział ośmioro wnuków Elżbiety II i księcia Filipa: dwójka synów króla Karola - książęta William i Harry, dwoje dzieci księżniczki Anny - Peter Philips i Zara Tindall, dwie córki księcia Andrzeja - księżniczki Beatrycze i Eugenia oraz dwoje dzieci księcia Edwarda - Louise i James.

Tysiące chcą pożegnać się z królową

W piątek przed południem władze informowały, że ponieważ kolejka żałobników osiągnęła maksymalną przewidzianą długość - liczyła ona wówczas niemal osiem kilometrów - a szacowany czas oczekiwania wynosi 14 godzin, na co najmniej sześć godzin wstrzymane zostaje przyjmowanie do niej nowych osób.

Ostatecznie otwarto ją ponownie po siedmiu godzinach, ale uruchomiony przez brytyjski rząd serwis pokazujący w czasie rzeczywistym aktualną długość kolejki i szacowany czas do wejścia do Westminster Hall, ostrzega, że teraz jest to powyżej 24 godzin, a w nocy mogą być niskie temperatury.

Kolejka do trumny Elżbiety II na zdjęciach satelitarnych Maxar Technologies/Reuters

Pogrzeb zmarłej monarchini odbędzie się w poniedziałek 20 września. Na nabożeństwo żałobne w Opactwie Westminsterskim przyjedzie około 500 zagranicznych oficjeli, w tym członkowie rodzin królewskich, prezydenci i premierzy, a setki tysięcy osób spodziewane są wzdłuż trasy, którą przewieziona zostanie trumna z ciałem zmarłej monarchini - najpierw z Pałacu Westminsterskiego do Opactwa, a później stamtąd na zamek w Windsorze.

- Mogę potwierdzić, że będzie to największa pojedyncza operacja policyjna, jaką kiedykolwiek przeprowadziła Met Police. Jako pojedyncze wydarzenie, jest to większe niż Olimpiada w 2012 roku. Jest większa niż weekend Platynowego Jubileuszu. To jest naprawdę ogromna operacja, w której bierze udział ogromna liczba wyspecjalizowanych funkcjonariuszy. Nie można jej porównać do żadnej innej operacji w historii Met - przyznał w piątek zastępca komisarza Stuart Cundy.

Brytyjczycy żegnają królową Kolejka do Westminister Hall, gdzie znajduje się trumna z ciałem królowej Elżbiety II | PAP/EPA/YOAN VALAT Kolejka do Westminister Hall, gdzie znajduje się trumna z ciałem królowej Elżbiety II | PAP/EPA/YOAN VALAT Kolejka do Westminister Hall, gdzie znajduje się trumna z ciałem królowej Elżbiety II | PAP/EPA/YOAN VALAT Kolejka do Westminister Hall, gdzie znajduje się trumna z ciałem królowej Elżbiety II | PAP/EPA/YOAN VALAT Kolejka przed Pałacem Westminsterskim | PAP/EPA/OLIVIER HOSLET Członkowie Life Guards Household Cavalry jadą wzdłuż The Mall przed procesją, aby przenieść ciało zmarłej królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II z Pałacu Buckingham do Westminster Hall w Londynie | TOLGA AKMEN/PAP/EPA Członkowie Life Guards Household Cavalry jadą wzdłuż The Mall przed procesją, aby przenieść ciało zmarłej królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II z Pałacu Buckingham do Westminster Hall w Londynie | TOLGA AKMEN/PAP/EPA Król Karol III przybywa do Pałacu Buckingham | TOLGA AKMEN/PAP/EPA Ciało zmarłej królowej Elżbiety II będzie leżało w Westminster Hall w Londynie | NEIL HALL /PAP/EPA Trumna królowej Elżbiety II wraca do Anglii | BRITISH MINISTRY OF DEFENCE/PAP/EPA Trumna królowej Elżbiety II wraca do Anglii | YOAN VALAT/PAP/EPA Trumna królowej Elżbiety II wraca do Anglii | YOAN VALAT/PAP/EPA Trumna królowej Elżbiety II wraca do Anglii | BRITISH MINISTRY OF DEFENCE/PAP/EPA Trumna królowej Elżbiety II wraca do Anglii | BRITISH MINISTRY OF DEFENCE/PAP/EPA Trumna królowej Elżbiety II wraca do Anglii | TIM IRELAND/PAP/EPA Król Karol III składa pierwszą wizytę w Belfaście jako monarcha | MARK MARLOW/PAP/EPA Trumna królowej w katedrze św Idziego | ADAM VAUGHAN/PAP/EPA Trumna królowej w katedrze św Idziego | ADAM VAUGHAN/PAP/EPA Trumna królowej w katedrze św Idziego | ADAM VAUGHAN/PAP/EPA Trumna królowej w katedrze św Idziego | ADAM VAUGHAN/PAP/EPA Trumna królowej w katedrze św Idziego | ADAM VAUGHAN/PAP/EPA Kobieta opłakuje królową przed Pałacem Buckingham | PAP/EPA/NEIL HALL Kwiaty i notatka dla królowej przy Sandringham House, wiejskiej rezydencji królewskiej w hrabstwie Norfolk | PAP/EPA/WILLIAM CONRAN "Dziękuję". Brytyjczycy żegnają królową | EPA Kwiaty i listy przed Pałacem Buckingham | PAP/EPA/NEIL HALL Morze kwiatów pod zamkiem w Windsorze | EPA Zgromadzeni przed Pałacem Buckingham | PAP/EPA/NEIL HALL Oczekujący do wejścia na mszę w katedrze świętego Pawła | PAP/EPA/TOLGA AKMEN Kwiaty przed zamkiem w Windsorze | EPA Izba Gmin odda hołd zmarłej królowej | TOLGA AKMEN/PAP/EPA Salwy cześć królowej Elżbiety II w Hyde Parku w Londynie | PAP/EPA/TOLGA AKMEN Prasa informuje o śmierci Elżbiety | PAP/EPA/TOLGA AKMEN Prasa informuje o śmierci królowej | PAP/EPA/TOLGA AKMEN Okładki brytyjskiej prasy dzień po śmierci królowej | tvn24.pl Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II nie żyje | TOLGA AKMEN/PAP/EPA Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II nie żyje | NEIL HALL/PAP/EPA Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II nie żyje | NEIL HALL/PAP/EPA Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II nie żyje | NEIL HALL/PAP/EPA Po ogłoszeniu informacji o śmierci królowej, pod Pałacem Buckingham zgromadził się tłum | PAP/EPA/NEIL HALL Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II nie żyje | NEIL HALL/PAP/EPA Podwójna tęcza nad Pałacem Buckingham | PAP/EPA/NEIL HALL

Podcast o zagranicy. "Ostatnia? Wspólnota 2,5 miliarda ludzi może bez niej nie przetrwać" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akw/tr

Źródło: tvn24.pl, PAP, BBC