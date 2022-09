30 godzin czekania, zakaz kwiatów i pluszowych misiów. Ostatnie pożegnanie przed trumną królowej

Na nawet 30 godzin oczekiwania muszą przygotować się osoby chcące złożyć hołd Elżbiecie II przy jej trumnie wystawionej w Pałacu Westminsterskim - w poniedziałek poinformował brytyjski rząd. Ze względów bezpieczeństwa zakazane ma być przynoszenie jakiegokolwiek sprzętu kempingowego, w tym krzesełek, a także kwiatów, świeczek czy pluszaków. Media szacują, że do pałacu będzie chciało przyjść ok. 750 tysięcy osób.

Trumna z ciałem królowej Elżbiety II będzie wystawiona na widok publiczny w Pałacu Westminsterskim w Londynie od godz. 17 (godz. 18 czasu polskiego) w środę do godz. 6:30 (godz. 7:30 czasu polskiego) w dniu pogrzebu, czyli 19 września. Lokalne media informują, że pierwsze osoby zaczęły ustawiać się przed pałacem jeszcze w poniedziałek: pierwszą osobą w kolejce jest 56-letnia Vanessa Nathakumaran z Harrow w północno-zachodnim Londynie, która ustawiła się już krótko po godz. 12 w południe. Wyjaśniła stacji BBC, że akurat była w miejscu, które jak się okazało, będzie początkiem kolejki.

30 godzin czekania

W opublikowanym w poniedziałek oficjalnym komunikacie brytyjski rząd ostrzega, że "kolejki będą bardzo długie", a odwiedzający "będą musieli stać przez wiele godzin, zapewne również w nocy, a prawdopodobieństwo, że uda im się usiąść jest niewielkie, ponieważ kolejka ciągle będzie się poruszać".

Jak szacuje "Times of London", hołd królowej w Pałacu Westminsterskim będzie chciało złożyć ok. 750 tysięcy osób. Oznaczałoby to kolejkę długą na pięć mil, czyli około osiem kilometrów. Cytowana przez "The Times" brytyjska minister kultury, mediów i sportu Michelle Donelan oceniła, że czas oczekiwania może wynieść nawet 30 godzin.

Jak zaznaczono w rządowym komunikacie, oczekujący nie będą przy tym mogli ułatwić sobie czekania biorąc krzesła czy sprzęt kempingowy taki jak śpiwory czy koce. Nie można też rozstawiać namiotów ani rozpalać ognisk - wszystko ze względów bezpieczeństwa.

Zabronione jest również przynoszenie kwiatów i innych "przedmiotów hołdu", takich jak świeczki, zabawki, pluszowe misie czy zdjęcia. Odwiedzającym odbierane będą jakiekolwiek ostre przedmioty, przedmioty służące do samoobrony, środki pirotechniczne, spray'e, a nawet kłódki.

Do Pałacu Westminsterskiego będzie można wnieść jedynie jedną, małą zapinaną torebkę, podobnie jak ma to miejsce podczas kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. Przed wejściem do budynku należy pozbyć się jedzenia i picia. W środku zabronione będzie robienie zdjęć, nagrywanie filmów i używanie telefonów komórkowych.

W rządowym komunikacie podkreślono ponadto, by oczekujący ubrali się odpowiednio zarówno do warunków pogodowych, jak i okazji. Zabronione jest m.in. zakładanie ubrań z "politycznymi lub agresywnymi hasłami". Zakazano także zajmowania miejsca w kolejce innym osobom - dostać się do pałacu będzie można jedynie posiadając specjalną opaskę wręczaną czekającym na początku kolejki.

Trumna królowej Elżbiety II

Na razie uroczystości żałobne odbywają się w innych częściach Wielkiej Brytanii. Uczestniczy w nich król Karol III. Po poniedziałkowej wizycie w Edynburgu, we wtorek nowy monarcha udał się do Belfastu w Irlandii Północnej, gdzie spotka się z przywódcami tamtejszych partii politycznych.

Wieczorem trumna z ciałem Elżbiety II zostanie przetransportowana ze Szkocji do Londynu, gdzie będą na nią oczekiwać król Karol III z królową-małżonką oraz inni członkowie rodziny królewskiej. Trumna pozostanie w Pałacu Buckingham do środy.

Trasa pochodu z trumną Elżbiety II w Edynburgu tvn24.pl

Autor:kgo//mm

Źródło: Times of London, Insider, Guardian