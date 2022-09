"Większość z nas nigdy nie zna chwili, w której by jej nie było". Dzwony w południe, salwy armatnie i specjalne posiedzenie w Izbie Gmin

Trwają uroczystości ku pamięci zmarłej Elżbiety II. W południe w Wielkiej Brytanii odezwały się dzwony kościelne, w tym te w Opactwie Westminsterskim i w Windsorze. Z kilku miejsc, w tym z londyńskiego Hyde Parku, o godzinie 14 oddano 96 salw armatnich - po jednej na każdy rok życia Elżbiety II. W piątek zbierze się Parlament. Posiedzenie - co jest wyjątkową sytuacją - potrwa do soboty. - Posłowie i lordowie mają składać hołd zmarłej monarchini i świętować wejście na tron obecnego króla - relacjonował z Londynu korespondent Maciej Woroch.

W hołdzie dla królowej w południe zabrzmiały dzwony w Opactwie Westminsterskim, katedrze Świętego Pawła oraz na zamku w Windsorze. - Z dzwonnic kościołów w całym kraju rozlega się teraz dźwięk dzwonów - relacjonował o godzinie 12 (13 czasu polskiego) brytyjski korespondent "Faktów" TVN24 Maciej Woroch z alei The Mall, niedaleko Pałacu Buckingham.

- Tymi dzwonami wielka Brytania czci odejście swojego wyjątkowego monarchy, bo Elżbieta II to królowa, którą niektórzy znali przez całe swoje życie, nie znali żadnego innego władcy, aż do teraz, gdy pojawił się Karol III, ale też osoba, która towarzyszyła W przez wiele zmian, jakie ten kraj przechodził - opisywał.

Zwracając uwagę na uczczenie pamięci królowej w Windsorze, Woroch przypomniał, że jest ta, "potężny dzwoń sewastopolski", który "odzywa się tylko wtedy, gdy umiera lub chowana jest koronowana głowa". - Ostatni raz jego ton rozbrzmiewał w 2002 roku, kiedy do zamku w Windsorze dotarła trumna z ciałem królowej matki - wspomniał. Teraz bije ku czci Elżbiety II - dodał.

Z londyńskiego Hyde Parku i przy twierdzy Tower of London, o godzinie 13 (14 czasu polskiego) oddano 96 salw armatnich - po jednej na każdy rok życia Elżbiety II.

Dwie serie salw armatnich, każda licząca po 96 wystrzałów, zostały oddane w Hyde Parku i twierdzy Tower of London Reuters

Woroch na antenie TVN24 mówił także o wydarzeniach w Parlamencie, gdzie w południe rozpoczęło się połączone posiedzenie obu izb: Izby Lordów i Izby Gmin. - Posłowie i lordowie mają tam składać hołd zmarłej monarchini i świętować wejście na tron obecnego króla. Sam dotychczasowy książę Karol, a obecnie król Karol III, jest w drodze do Londynu. Ma się pojawić na Dworze świętego Jakuba, a później pojechać do Pałacu Buckingham, gdzie spotka się z nową premier Liz Truss. Tak zacznie pełnić swoje obowiązki - opisał.

"Pozostawiła po sobie nowoczesny, dynamiczny naród"

- Dla nas wszystkich królowa była stale obecna w naszym życiu, tak znajoma jak członek rodziny, a jednocześnie wywierająca spokojny i stabilizujący wpływ na nasz kraj. Większość z nas nigdy nie zna chwili, w której by jej nie było. Jej śmierć to nie tylko tragedia dla rodziny królewskiej, ale także straszna strata dla nas wszystkich - powiedział na początku posiedzenia spiker Izby Gmin Lindsay Hoyle.

- Pozostawiła po sobie nowoczesny, dynamiczny naród, który rozwijał się i kwitł pod jej rządami. To dzięki niej Zjednoczone Królestwo jest dziś tak wspaniałym krajem. Dzięki niej Wspólnota Narodów jest rodziną narodów, którą jest dzisiaj. (...) Wymyśliła monarchię na nowo dla współczesnych czasów, była orędowniczką wolności i demokracji - mówiła dalej Truss.

Wypowiadając się o nowym królu Karolu premier zaznaczyła, że ponosi on "ogromną odpowiedzialność, którą teraz dźwiga za nas wszystkich". - Nawet w czasie żałoby jego poczucie obowiązku i służby jest wyraźne. Jesteśmy mu winni naszą lojalność i oddanie - oświadczyła.

Piątkowe posiedzenie potrwa do godziny 22. Kontynuowane będzie następnego dnia i również potrwa do godziny 22. Na początku jutrzejszego posiedzenia posłowie złożą przysięgę na wierność nowemu królowi. W piątki posiedzenia Izby Gmin zazwyczaj się nie odbywają, gdyż jest to dzień, który posłowie tradycyjnie spędzają w swoich okręgach wyborczych, a posiedzenia w soboty są zupełnie wyjątkową sytuacją.