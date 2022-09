"Aliancka królowa". Widziała powikłane polskie losy

Wypowiedziano już miliony słów i tysiące opinii o śmierci królowej Elżbiety II, o nowym brytyjskim królu Karolu, o tradycji pogrzebów królewskich, o tradycji przekazania tronu następcy, o niepasujących do współczesnego świata rytuałach, jakie obserwujemy na ekranach telewizorów, patrząc na transmisje z Wielkiej Brytanii. Właściwie trudno mi wyobrazić sobie dodanie czegoś nowego do zalewu opinii i słów. Ale spróbuję.

W pierwszej reakcji na wieść o śmierci królowej powiedziałem w TVN24, że była łącznikiem z epoką, która dla nas jest już niebywale daleka. Wydaje nam się, że monarchini, której pierwszym premierem był Winston Churchill, należy do starego, minionego świata. Że nie może być żadną miarą współczesną mierzone połączenie ze światem Churchilla, Trumana, Eisenhowera, de Gaulle’a, żeby nie wspomnieć o politykach z totalitarnego świata komunistycznego, na czele z tyranem z Moskwy czy tyranem z Pekinu, albo marionetkami PRL w Warszawie.

Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II składa wizytę na Wyspach Normandzkich, 27 lipca 1957 r. PAP/EPA/STR

Do tego spostrzeżenia, że świat z 1952-53 roku odszedł chyba bezpowrotnie do przeszłości nasuwa mi się jednak przekornie jeszcze jedna obserwacja: Elżbieta II to dla mnie była taka "aliancka" królowa. Już jako świadoma osoba przeżywała czas II wojny światowej i czas po II wojnie. Czas wojny to czas starcia dobra ze złem, czas wielkiej brytyjskiej solidarności narodowej w obliczu agresji III Rzeszy hitlerowskiej i czas wielkiej solidarności światowej. Doświadczenie wojny oznaczało ważną rewolucję społeczną w Wielkiej Brytanii. Wszyscy stali się równi w obliczu wielkiego zagrożenia, ale i zwykłej biedy i trudności codziennych, spowodowanych wojną. Zapominając o tej rewolucji brytyjskiej II połowy lat 40., nie da się zrozumieć, dlaczego sama Wielka Brytania, także monarchia, tak szybko się zaczęła unowocześniać.

"Aliancka" królowa

"Aliancka" królowa Elżbieta, także jej mąż książę Filip, widzieli powikłane polskie losy w czasie II wojny światowej i po 1945 r. Ojciec królowej Jerzy VI i jego żona darzyli Polaków wielkim szacunkiem. Sam król Jerzy miał zagrozić rządowi Wielkiej Brytanii, że nie weźmie udziału w defiladzie zwycięstwa w Londynie w 1946 roku, jeśli rząd zaprosi tylko władze komunistyczne na uroczystość, pomijając przywódców polskiej emigracji i elitę dowódczą Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Rząd pospiesznie zaprosił emigrantów polskich, ale emigracja zdecydowała się nie brać udziału w defiladzie. To – jak mówił mi w wywiadzie Jan Nowak Jeziorański – na dekady podzieliło polski Londyn. Nawiasem mówiąc, Elżbieta II wstępowała na tron w tym samym roku 1952, gdy właśnie Nowak Jeziorański uruchamiał Radio Wolna Europa – rozgłośnię, która walnie przyczyniła się do tego, że Polacy nie poddali się komunistycznej obróbce mózgów i taniej propagandzie.

Brytyjska królowa Elżbieta II z księciem Karolem i księżniczką Anną na zdjęciu w grudniu 1954 r. PAP/EPA/STR

"Aliancka" królowa, i jej mąż książę Filip, w latach 90-tych wracali do roli Polski i do sojuszu polsko-brytyjskiego podczas II wojny. Filip wziął udział w pogrzebie wawelskim generała Władysława Sikorskiego, Elżbieta na półwiecze zwycięstwa nad Niemcami nazistowskimi zaprosiła do Pałacu Buckingham Władysława Bartoszewskiego i wielu przywódców światowych. Bartoszewski wspominał, że dla królowej on, żołnierz Armii Krajowej, był właśnie "aliantem", żyjącym wciąż wtedy świadkiem II wojny. Królowa i jej mąż często gościli na uroczystościach rocznicowych, gdy wspominano aliancki wysiłek wojenny, choćby w Normandii w 1994 r. czy w okrągłe rocznicy Bitwy o Anglię. Elżbieta była także tą monarchinią, która zaprosiła do Wielkiej Brytanii w 1991 r. Lecha Wałęsę, pierwszego prezydenta III Rzeczpospolitej, powstałej po pokojowej rewolucji Solidarności. Warto pamiętać, że obecny król Karol III, jako następca tronu, także uczestniczył w uroczystościach wspomnienia udziału polskiego w II wojnie światowej. To także jeszcze taki trochę "aliancki" król, ale jego synowie już tak ugruntowanej wiedzy i pamięci o Polsce mogą nie mieć.

Królowa Elżbieta II z królewską parą i premierem Winstonem Churchillem podczas obchodów Dnia Zwycięstwa 8 maja 1945 roku Reg Speller/Getty Images

Patrząc na liczące setki lat tradycje i instytucje brytyjskie w momencie śmierci Elżbiety, jej pogrzebu i wstąpienia na tron Karola III, widzimy co oznacza ciągłość państwa, ciągłość historii. Dość powiedzieć, że poprzedniczka imienna Elżbiety II to Elżbieta I, która panowała w czasach Szekspira, gdy w Polsce kończyła się dynastia Jagiellonów i rozpoczynała się epoka królów elekcyjnych. Poprzednicy imienni Karola III to Karol II i Karol I, którzy panowali w XVII wieku, gdy w Rzeczpospolitej królami byli Wazowie, Michał Korybut czy Jan III Sobieski. To epoka znana nam z Trylogii i książek o Trzech Muszkieterach. Czy współczesna niepodległa Polska posiada jakiś pomost z tamtą Rzeczpospolitą? Jeśli w ogóle, to wątły, minimalny. Wychowani jesteśmy w państwie, które po dziejowych turbulencjach jeszcze długo będzie odtwarzać państwową ciągłość. W przypadku Wielkiej Brytanii ten związek i ciągłość z przeszłością jest namacalny i obecny w życiu państwowym.

Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II miała 96 lat TOLGA AKMEN/PAP/EPA/EPA

Śmierć królowej i skomplikowane obyczaje zmiany panującego na tronie w Londynie nasuwają mi kolejne spostrzeżenia: wszystkim tym, którzy jako zwolennicy postępu czy nowoczesności, narzekają na przesyt tradycją, na skostniałe instytucje, wszyscy ci, którzy nie lubią zbyt często patrzeć w przeszłość i którzy, skądinąd często zasadnie podnoszą, że jedynie samo urodzenie w konkretnej rodzinie nie powinno gwarantować przywilejów i godności, odpowiadam, że ciągłość tradycji, czasem obyczaje rodem z filmów typu "Gra o Tron", a nie z realnego świata, tytuły, przysięgi, formalności, wcale nie muszą oznaczać sztucznego i ręcznego powstrzymywania przemian.

W tej samej Wielkiej Brytanii, w której panują owe rzekomo skostniałe obyczaje i przyzwyczajenia, narodziła się nowoczesna muzyka rozrywkowa, przygniatająca większość społeczeństwa stała się po prostu areligijna, kościoły chrześcijańskie – anglikański, katolicki czy metodystyczny – często politycznie sytuują swoje sympatie na lewicy, i odrzucają radykalny wolnorynkowy system rodem z ery premier Thatcher, nie mówiąc o tym, że politycy z Partii Konserwatywnej wspierają państwową służbę zdrowia, są zwolennikami zielonej transformacji i opowiedzieli się już dawno za małżeństwami homoseksualnymi a nawet adopcją dzieci przez pary homoseksualne. Ale to nie jedyna lekcja z tych dni, jakie przeżywa Anglia, Szkocja, Walia i Północna Irlandia. Patrząc na dostojeństwo, godność, ale przecież nienachalny patos żałoby po zmarłej królowej i dostojny rytuał objęcia tronu przez jej syna, widać jak na dłoni, że modny dzisiaj agresywny, wykluczający, taki kibolski pseudopatriotyzm, nacjonalistyczny i klerykalny rytuał polskiego "patriotyzmu", nie ma nic wspólnego z budowaniem dostojeństwa państwa, jego instytucji i świadomości obywatelskiej. Najczęściej jest to karykatura myślenia państwowego i patriotycznego. To są dwie zasadnicze sprzeczności.

Jacek Stawiski, prowadzący program "Horyzont" w TVN24 GO

