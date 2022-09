Tłumy na moście nad Tamizą. Chcą oddać hołd królowej

W kolejce do Pałacu Westminsterskiego w Londynie, gdzie wystawiono trumnę z ciałem królowej Elżbiety II, oczekują tysiące osób, które chcą oddać hołd zmarłej monarchini. Tłum przekracza Tamizę przez Lambeth Bridge, stanowiący jeden z odcinków trasy dla żałobników. Szacuje się, że kolejka chętnych do przejścia obok trumny z ciałem monarchini może rozciągnąć się nawet do 16 kilometrów. Jak mówił w czwartek reporter TVN24 Paweł Łukasik, który jest obecnie w Londynie, kolejka z rana miała ponad 3 kilometry długości.