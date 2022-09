David Beckham dołączył do kolejki żałobników

czytaj dalej

Z chwilą śmierci królowej Elżbiety brytyjscy urzędnicy stanęli przed zadaniem zorganizowania podróży do Wielkiej Brytanii setek zagranicznych dygnitarzy, którzy przybędą do Londynu, by uczestniczyć w pogrzebie monarchini. To ogromne logistyczne wyzwanie. Trzeba bowiem upewnić się, że przywódcy pojawią się we właściwym miejscu i we właściwym czasie, a także zapewnić im bezpieczeństwo - pisze BBC.