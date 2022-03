Nabożeństwo ku pamięci księcia Filipa. Brytyjska królowa po raz pierwszy od miesięcy na publicznym wydarzeniu

Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II wzięła we wtorek udział w nabożeństwie dziękczynnym dla jej zmarłego męża - księcia FIlipa. Było to pierwsze od prawie pół roku tak duże publiczne wydarzenie z udziałem monarchini. Jej obecność na wtorkowej uroczystości stała pod znakiem zapytania w związku z problemami zdrowotnymi. W nabożeństwie uczestniczyła niemal cała brytyjska rodzina królewska, w tym syn Elżbiety, książę Andrzej. Jedynymi nieobecnymi byli książę Harry i jego żona Meghan.

95-letnia królowa przybyła do Opactwa Westminsterskiego razem z innymi członkami rodziny królewskiej we wtorek wczesnym popołudniem. Szła razem ze swoim drugim synem - Andrzejem - podpierając się laską.

Nabożeństwo ku pamięci księcia Filipa

Nabożeństwo, które miało miejsce na 11 dni przed pierwszą rocznicą śmierci męża królowej, było okazją do pełniejszego uhonorowania jego życia niż w czasie pogrzebu. Wówczas z racji restrykcji covidowych we mszy mogło uczestniczyć jedynie 30 osób.

Dziekan Windsoru, biskup David Conner mówił podczas nabożeństwa, że książę Filip miał "odwagę, prawość, niezłomność i poczucie celu" i wyraził uznanie, dla jego "zaangażowania przez całe życie w ulepszanie świata, ogromną zdolność do ciężkiej pracy" oraz faktu, że całe jego życie było służbą publiczną. - Nie znosiłby myśli, że mam go przedstawiać jako świętego z gipsu, kogoś pozbawionego typowych wad i niedoskonałości. Był zbyt świadomy siebie, by dać się uwieść pochlebstwom. Był jedną z tych rzadko spotykanych osób, które pozostały wierne temu, co można nazwać wewnętrznym kompasem duchowym i kierowały się nim - powiedział biskup.