Juan Carlos na pogrzebie Elżbiety II. Krytyka po zaproszeniu "uciekającego przestępcy"

Obecność zhańbionego byłego króla Hiszpanii Juana Carlosa na pogrzebie Elżbiety II wywołała krytykę w jego kraju - pisze Reuters. Były władca, który abdykował przed laty w atmosferze serii skandali, jest spokrewniony ze zmarłą królową Wielkiej Brytanii. Agencja - powołując się na źródło w brytyjskim rządzie - przekazała, że otrzymał on prywatne zaproszenie na ceremonię.

Oficjalną delegację Hiszpanii na pogrzebie Elżbiety II w Londynie stanowi król Filip VI wraz z królową Letycją. Jest on synem Juana Carlosa , który abdykował w 2014 roku w atmosferze skandali korupcyjnych i obyczajowych.

Hiszpańska prokuratura przez lata prowadziła śledztwo przeciwko monarsze za domniemane przestępstwa, jakie miał popełnić w kraju, a także w Szwajcarii . Niczego jednak nigdy mu nie udowodniono. Równocześnie wciąż w Wielkiej Brytanii istnieje możliwość postawienia go przed sądem, jeżeli prokuratura wytoczy mu zarzuty po oskarżeniu o nękanie. Wysunęła je tam przed laty była kochanka, Corinna zu Zayn-Wittgenstein. Juan Carlos wszystkiemu zaprzecza.

Juan Carlos z żoną na pogrzebie królowej. Reuters: dostał prywatne zaproszenie

Na pogrzebie brytyjskiej królowej Juanowi Carlosowi towarzyszy jego żona, Sofia. Para od sierpnia 2020 roku nie mieszka ze sobą po wyjeździe byłego króla do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Hiszpańskie biuro królewskie informowało już wcześniej, że Sofia pojedzie do Londynu z królem i królową, ale zamiast dołączyć do nich w hiszpańskiej ambasadzie, zostanie w tym samym hotelu, co jej mąż "ze względów logistycznych i organizacyjnych".