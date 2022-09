"Operacja Jednorożec" dziś się rozpoczyna. Na czym polega plan, który miał być wdrożony po śmierci Elżbiety II?

Przecieki dotyczące operacji "London Bridge" - planów działania na wypadek śmierci królowej - docierały do opinii publicznej od lat. Po odejściu Elżbiety II przyszedł czas na wdrożenie "Operacji Jednorożec", przygotowanej na wypadek, gdyby monarchini zmarła w swojej szkockiej rezydencji.

Istniały różne plany, przewidujące działania po śmierci brytyjskiej monarchini. "Operacja Overstudy" była planem na wypadek, gdyby Elżbieta II zmarła za granicą. Ponieważ królowa co roku spędzała kilka miesięcy na zamku w Balmoral, przygotowano również plan na wypadek, gdyby odeszła w swojej szkockiej rezydencji.

"Operacja Jednorożec" - co zakłada

"Operacja Jednorożec" wyjaśnia, w jaki sposób ciało zmarłej w czwartek królowej zostanie przetransportowane z Balmoral do Londynu. Jak przekazał portal ABC News, "oczekuje się, że ciało zostanie przetransportowane z Balmoral do pobliskiego miasta Aberdeen w piątek", następnie trumna zostanie na jeden dzień wystawiona w pałacu Holyrood w Edynburgu.

Później trumna z ciałem królowej prawdopodobnie zostanie przeniesiona w ramach procesji ciągiem ulic Royal Mile do edynburskiej katedry św. Idziego. Następnie królewskim pociągiem zostanie przetransportowana do Londynu, gdzie tysiące osób będą mogły oddać hołd zmarłej monarchini w Pałacu Westminsterskim. Pociąg pojedzie ze stacji Waverley w Edynburgu do St Pancras w Londynie.