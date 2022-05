Dowódca obrońców Azowstalu apeluje do Elona Muska o pomoc w ewakuacji

Dowódca broniącej zakładów Azowstal w Mariupolu 36. Brygady Piechoty Morskiej Ukrainy Serhij Wołyna zaapelował w mediach społecznościowych do miliardera i założyciela firmy SpaceX Elona Muska o pomoc w ewakuacji jego żołnierzy do kraju trzeciego.

" Elon Musk , mówią, że przybyłeś z innej planety aby nauczyć ludzi wiary w niemożliwe. Nasze planety są obok siebie, ja żyję tu, gdzie przetrwanie jest prawie niemożliwe. Pomóż nam wydostać się z Azowstalu do kraju mediatora. Jeżeli nie ty, to kto ? Daj mi wskazówkę" - napisał Wołyna.

Zaapelował też do wszystkich o pomoc, aby uznawany za najbogatszego człowieka na świecie Musk zobaczył jego apel.

"Udowodnił, że dla niego nie ma problemów nie do rozwiązania, że wszystko jest możliwe! On nigdy się nie poddaje, tak jak my! Potrzebujemy wsparcia superczłowieka!" - napisał Wołyna.