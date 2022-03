Ostrzał i pożar, Zaporoska Elektrownia Atomowa w rękach Rosjan. Co wiemy

Zaporoska Elektrownia Atomowa została w nocy zaatakowana i ostrzelana przez Rosjan. Doszło do pożaru na terenie przylegającym bezpośrednio do niej. Ogień udało się ugasić nad ranem. Koncern Energoatom poinformował, że trzech ukraińskich żołnierzy zginęło, a dwóch zostało rannych. Ukraiński dozór jądrowy i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zapewniają o braku zmian w promieniowaniu. Żaden z reaktorów nie został uszkodzony. Komunikat w tej sprawie opublikowała także polska Państwowa Agencja Atomistyki. Operator elektrowni przekazał w piątek rano, że siły rosyjskie ją zajęły.

Po tym, jak siły rosyjskie ostrzelały tereny wokół elektrowni atomowej, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Moskwę o chęć "powtórzenia" katastrofy w Czarnobylu. Wezwał Rosję do zaprzestania walk na tym obszarze. Do apelu Zełenskiego dołączył amerykański prezydent Joe Biden , który wezwał, aby Rosja zaprzestała działań wojennych w obszarze Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Z Zełenskim w nocy rozmawiał także brytyjski premier Boris Johnson . Wspólnie wezwali Rosję do niezakłócania pracy służb ratowniczych. Johnson ocenił, że "lekkomyślne" działania Putina są "zagrożeniem dla całej Europy" i zapewnił, że Wielka Brytania "zrobi wszystko, co może", by zapewnić, że "sytuacja nie będzie się dalej pogarszała".

We wpisie na Twitterze potępiła rosyjskie działania wojenne wokół elektrowni i wezwała do ich zaprzestania. "Rosyjskie działania wojskowe w pobliżu elektrowni są nieodpowiedzialne i muszą się zakończyć" - napisała.

Przed wejściem na obrady ministrów spraw zagranicznych krajów NATO w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg powiedział, że rosyjski atak "pokazuje bezmyślność tej wojny, a także to, jak ważne jest, by to zakończyć, by Rosja wycofała swoje wojska i wzięła udział w działaniach dyplomatycznych".