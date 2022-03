Reakcje na ostrzał Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. "Atak pokazuje bezmyślność tej wojny"

Atak na Zaporoską Elektrownię Atomową pokazuje, jak ważne jest, by to zakończyć, by Rosja wycofała swoje wojska - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell ostrzegł, że tego typu ataki "mogą mieć katastrofalne skutki".

Zaporoska Elektrownia Atomowa została w nocy zaatakowana i ostrzelana przez Rosjan . Doszło do pożaru na terenie przylegającym bezpośrednio do niej. Ukraiński dozór jądrowy i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) zapewniają o braku zmian w promieniowaniu. MAEA poinformowała, że żaden reaktor w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej nie został uszkodzony. W pożarze zostali ranni dwaj członkowie personelu elektrowni.

Na atak zareagował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. - Atak na elektrownię atomową pokazuje bezmyślność tej wojny, a także to, jak ważne jest, by to zakończyć, by Rosja wycofała swoje wojska i wzięła udział w działaniach dyplomatycznych - powiedział.