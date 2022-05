Kontrola poselska posłów Koalicji Obywatelskiej w sprawie Elektrowni Ostrołęka. "Przekręt na miliard trzysta milionów"

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba przedstawili w czwartek wyniki kontroli poselskiej w sprawie budowy bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka. Jak podkreślali, inwestycja zakończyła się "gigantycznymi stratami i przekrętem na kwotę miliarda trzystu milionów złotych".

Michał Szczerba ocenił, że "nie była to łatwa kontrola poselska". - Dotyczyła ona wielu instytucji, była wielowątkowa. To nie tylko instytucje rządowe, ale również spółki, do których nie wszystkich mieliśmy dostęp. Analizowaliśmy również komunikaty - opowiadał o szczegółach.

- Zebraliśmy te informacje w całość i chcemy powiedzieć o przekręcie na miliard. W tej sprawie pojawia się bezpowrotna strata, którą oszacowaliśmy na 1 300 000 000 złotych, kłamstwa używane w kampaniach wyborczych, porażający nepotyzm, który dokładnie zdiagnozowaliśmy oraz nieodpowiedzialność, ponieważ w kontekście bezpieczeństwa energetycznego inwestowano w blok węglowy, prawdopodobnie opierając go całego na imporcie rosyjskiego węgla - dodał.

Jak kontynuował, "pojawiają się również koszty energii". - Dotykają one odbiorców spółek, które zostały zaangażowane w ten projekt.

- Od samego początku mówimy o tym, że PiS zaczęło używać tego projektu w kampaniach wyborczych od 2015 roku. Dzisiaj widzimy, że rozpoczęcie w 2016 roku tej inwestycji, to była zbrodnia - stwierdził, nawiązując do wypowiedzi Andrzeja Dudy z 2015 roku, który podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi określił zbrodnią "wcześniejsze zatrzymanie" tej inwestycji.

Szczerba: rozpoczęcie tej inwestycji to była zbrodnia TVN24

Szczerba podkreślał, że ta inwestycja była prowadzona "wbrew logice gospodarczej, ekologicznej i klimatycznej".

Joński: za Ostrołękę zapłaciliśmy wszyscy w rachunkach za prąd

Dariusz Joński mówił, że budowa bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka zakończyła się "gigantycznymi stratami i przekrętem na kwotę jednego miliarda trzystu milionów złotych". - Jest pytanie, kto za to zapłacił. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, zapłaciliśmy my wszyscy w rachunkach za prąd. Każdy z nas płacąc za prąd do jednej z dwóch spółek, która sfinansowała ten miliard trzysta milionów - podkreślał.

- Każda rodzina zapłaciła prawie 220 złotych tylko i wyłącznie za to, żeby PiS wygrał nie tylko wybory w Ostrołęce, ale również w całej Polsce - dodał.

Joński mówił, że "zadziwiające jest to, kto budował elektrownię". - Prezesem spółki został najpierw Edward S., ale ministerstwo powierzyło ją człowiekowi, który wcześniej zajmował się importem ruskiego węgla. Ponad 800 tysięcy ton importował z Rosji - mówił. - To on w imieniu rządu zajął się budową tej elektrowni, dopiero jak się pojawiły zarzuty, został zatrzymany - dodał.

Joński: za Ostrołękę zapłaciliśmy my wszyscy w rachunkach za prąd TVN24

Elektrownia w Ostrołęce - sztandarowa inwestycja PiS

Budowa węglowego bloku C Elektrowni Ostrołęka miała być jedną z kluczowych inwestycji PiS. W 2018 roku ówczesny minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiadał, że ta największa inwestycja we wschodniej Polsce ma powstać w ciągu pięciu lat.

- Ma to być największa inwestycja w wschodniej Polsce od 30 lat. (...) Ona będzie elementem bezpieczeństwa części Polski wschodniej, bo nasza część kraju tego bezpieczeństwa energetycznego do tej pory były pozbawiona. Pilnujmy tego wszyscy i dopilnujcie tego, aby ta elektrownia w Ostrołęce w naturalny sposób została wybudowana i w terminie - mówił.

Elektrownia w Ostrołęce konkret24

Pod koniec listopada 2019 roku w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" ówczesny minister klimatu Michał Kurtyka deklarował, że blok w Ostrołęce będzie ostatnim polskim blokiem węglowym.

Rozpoczęcie budowy i rozbiórka

Prace nad projektem nowego bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka zaczęły się w 2009 r. We wrześniu 2012 r. Energa je wstrzymała, nie mogąc pozyskać finansowania z rynku. Spółka uznała, że dopiero udział partnera strategicznego umożliwi budowę.

Jesienią 2016 r. połowę udziałów w projekcie kupiła Enea. Wiosną 2018 r. konsorcjum GE Power i Alstom wygrało przetarg na budowę 1000 MW bloku na węgiel kamienny za nieco ponad 6 mld zł. Polecenie rozpoczęcia prac budowlanych wydano z końcem 2018 r., jednak wiosną 2020 r. budowę zawieszono.

W maju 2020 r. Energa i Enea poinformowały o utworzeniu przez spółkę celową odpisu aktualizującego wartość inwestycji w Ostrołęce na miliard złotych. W marcu 2021 r. ruszyła rozbiórka wybudowanych elementów.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp/kab

Źródło: TVN24