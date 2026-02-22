Logo strona główna
Świat

"Brutalne incydenty" po śmierci przywódcy kartelu

Dym nad Puerto Vallarta
Zamieszki w Meksyku. Relacja reportera TVN24
Źródło: TVN24
El Mencho, najbardziej poszukiwany przestępca w Meksyku, przywódca budzącego postrach kartelu narkotykowego Jalisco New Generation (CJNG), został zabity w trakcie operacji sił bezpieczeństwa. Biały Dom potwierdził, że w akcji pomogli Amerykanie. Z różnych regionów kraju dobiegają doniesienia o aktach przemocy, które mają być odpowiedzią na śmierć barona narkotykowego.

Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako El Mencho, zginął podczas operacji wojskowej przeprowadzonej o świcie w niedzielę w środkowo-zachodnim stanie Jalisco - przekazała BBC.

Ministerstwo obrony Meksyku poinformowało, że El Mencho zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas operacji wojskowej przeciwko kartelowi - podał Reuters.

Służby pracują na miejscu operacji wojskowej, w której zginął Nemesio Oseguera Cervantes znany jako El Mencho
Służby pracują na miejscu operacji wojskowej, w której zginął Nemesio Oseguera Cervantes znany jako El Mencho
Źródło: Francisco Guasco/EPA/PAP

Kartel, którym kierował El Mencho, obejmował prawie cały kraj. Został uznany w lutym przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa za organizację terrorystyczną. Stany Zjednoczone zaoferowały wcześniej nagrodę w wysokości 15 milionów dolarów za informacje prowadzące do schwytania przestępcy.

USA wsparły rząd Meksyku

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt potwierdziła w niedzielę, że USA udzieliły wsparcia wywiadowczego rządowi Meksyku, by pomóc mu w operacji, podczas której "wyeliminowano" barona narkotykowego El Mencho. Leavitt podkreśliła, że El Mencho, jako jeden z głównych przemytników fentanylu do USA, był kluczowym celem władz Meksyku i Stanów Zjednoczonych.

Rzeczniczka przypomniała również, że w ubiegłym roku prezydent Donald Trump uznał kartel narkotykowy Jalisco Nueva Generacion (CJNG), na czele którego stał El Mencho, za organizację terrorystyczną.

Poinformowała też, że podczas operacji oprócz El Mencho zginęło trzech innych członków kartelu, trzech kolejnych zostało rannych, a dwóch aresztowano. "Prezydent Trump wyraził się jasno: Stany Zjednoczone zadbają o to, aby narkoterroryści wysyłający śmiercionośne narkotyki do naszej ojczyzny zostali zmuszeni do stawienia czoła sprawiedliwości, na którą od dawna zasługują" - oznajmiła Leavitt.

Dodała, że administracja Trumpa dziękuje wojsku meksykańskiemu i chwali go za współpracę i pomyślne przeprowadzenie operacji.

Wcześniej Reuters, powołując się na anonimowego przedstawiciela amerykańskiego resortu obrony, informował, że "grupa pod dowództwem amerykańskich sił zbrojnych, specjalizująca się w gromadzeniu informacji wywiadowczych na temat karteli narkotykowych, odegrała rolę w niedzielnej operacji meksykańskich sił zbrojnych". Meksykańskie władze mówiły z kolei o "uzupełniających informacjach" dostarczonych przez Amerykanów.

Chaos w Meksyku

W związku z operacją meksykańskiej armii przeciwko El Mencho Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie o konieczności pozostania w domach dla obywateli amerykańskich w stanach Jalisco, Tamaulipas oraz na obszarach stanów Michoacan, Guerrero i Nuevo Leon.

Nemesio Oeguera Cervantes znany jako El Mencho. Zrzut ekranu z meksykańskiej telewizji
Nemesio Oeguera Cervantes znany jako El Mencho. Zrzut ekranu z meksykańskiej telewizji
Źródło: Alfredo ESTRELLA / MEXICAN TV / AFP / EastNews

Przez całą niedzielę pojawiały się doniesienia o podpaleniach samochodów i uzbrojonych przestępcach na ulicach Jalisco i innych miejsc - informowały lokalne media. Jak podał z kolei Reuters, operacja wojskowa wywołała falę przemocy, w wyniku której w kilku stanach dochodziło do podpaleń samochodów i blokowania autostrad przez uzbrojonych mężczyzn.

Gubernator stanu Jalisco, Pablo Lemus Navarro, potwierdził "brutalne incydenty" w regionie. Napisał też na X, że względów bezpieczeństwa zajęcia w szkołach zostały w poniedziałek odwołane.

W sieci pojawiło się nagranie z lotniska w Guadalajarze, stolicy stanu Jalisco. Na filmie widać uciekających ludzi. Lotnisko we wpisie na X informuje jednak, że jego teren znajduje się pod ochroną służb oraz wzywa do zachowania spokoju. W komunikacie zapewniono, że lotnisko działa normalnie.

Głos w sprawie sytuacji w kraju zabrała prezydentka Meksyku. Jak napisała na X Claudia Sheinbaum, "istnieje pełna koordynacja z rządami wszystkich stanów; musimy być na bieżąco informowani i zachować spokój". Jak dodała, "media społecznościowe Gabinetu Bezpieczeństwa na bieżąco informują o sytuacji. Na większości terytorium kraju życie toczy się normalnie".

Ministerstwo obrony przekazało, że "Gwardia Narodowa i oddziały armii z centrum kraju oraz stanów sąsiadujących z Jalisco koncentrują się na wzmocnieniu bezpieczeństwa".

Odwołane loty do Meksyku

Departament Stanu zaapelował w niedzielę do obywateli USA przebywających w Meksyku o pozostanie w bezpiecznym miejscu w związku z operacjami wojska i policji na szeroką skalę w tym kraju. Kilka amerykańskich i kanadyjskich linii lotniczych odwołało loty do Meksyku z uwagi na zamieszki.

"Ze względu na trwające, szeroko zakrojone operacje sił bezpieczeństwa oraz związane z nimi blokady dróg i działalność przestępczą w wielu rejonach Meksyku obywatele USA powinni pozostać w bezpiecznych miejscach do odwołania" - wezwał amerykański resort.

Jak zaznaczono, blokady dróg wpłynęły na ruch lotniczy, a niektóre krajowe i międzynarodowe loty zostały odwołane w miastach Guadalajara i Puerto Vallarta. W tym ostatnim mieście przestały działać taksówki. Zaapelowano do Amerykanów o schronienie się albo pozostawanie w hotelach.

Linie lotnicze United, Southwest i Alaska, a także Air Canada i WestJet/Sunwing ogłosiły w niedzielę odwołanie lotów do Puerto Vallarta, Guadalajary i Manzanillo. Niektóre samoloty musiały zawrócić, gdy były już w drodze do Meksyku.

Polska ambasada ostrzega turystów

Polska ambasada w Meksyku ostrzegła w niedzielę polskich turystów przed zamieszkami. "W związku z pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w niektórych rejonach Meksyku, Ambasada RP w Meksyku zaleca wszystkim obywatelom Polski przebywającym w stanie Jalisco oraz ościennych stanach Michoacan, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Zacatecas i Nayarit śledzenie i dostosowanie się do zaleceń bezpieczeństwa władz stanowych" - ostrzegła w niedzielę polska misja dyplomatyczna na platformie X.

Podobne ostrzeżenia przekazały ambasady innych krajów, m.in. Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i Rosji.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: Opracował Michał Malinowski /lulu

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: EPA/STR

Meksyk
