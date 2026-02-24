Co wiadomo o kobiecie, przez którą wpadł szef potężnego kartelu

W niedzielę w meksykańskim stanie Jalisco wskutek operacji przeprowadzonej przez wojsko zginął Nemesio Oseguera Cervantes. Znany jako El Mencho, był szefem jednej z najpotężniejszych i najbardziej brutalnych grup przestępczych w kraju - kartelu narkotykowego CJNG [Kartel Nowego Pokolenia Jalisco - red.]. Minister obrony narodowej Meksyku Ricardo Trevilla Trejo poinformował dzień później, że w ustaleniu miejsca pobytu Cervantesa pomogła wizyta jego partnerki. Choć podczas konferencji prasowej nie podał personaliów kobiety, meksykańskie media ustaliły, że chodzi o Guadalupe Moreno Carrillo, z którą baron narkotykowy był w bliskich relacjach.
Kim jest partnerka El Mencho
Gdy po śmierci El Mencho zastanawiano się, dlaczego przez dekady pozostawał nieuchwytny, jako jedną z przyczyn wskazywano to, że Cervantes - w przeciwieństwie do na przykład słynnego Joaquína Guzmána, zwanego El Chapo - stronił od kamer i blasku fleszy. Poza policyjnymi zdjęciami z przełomu lat 80. i 90. trudno znaleźć jego fotografie.
Co wiadomo o jego partnerce, Guadalupe Moreno Carrillo? Że są parą, ujawniło w październiku 2022 roku włamanie na strony agencji federalnych, znane jako Guacamaya Leaks. W dokumentach, które wyciekły z meksykańskiego MON, wspomniano o Guadalupe Moreno Carrillo jako domniemanej partnerce Oseguery Cervantesa. Związek miał się rozpocząć po drugim aresztowaniu jego żony, Rosalindy González Valencia, w listopadzie 2021 r. Uważano, że nowa partnerka towarzyszyła Oseguerze Cervantesowi, gdy ukrywał się w górzystych rejonach Jalisco, Michoacán i Colima. Raporty wskazywały również, że unikał korzystania z urządzeń elektronicznych i preferował komunikację za pośrednictwem posłańców lub listów.
Według informacji ujawnionych przez sekretarza obrony narodowej, Guadalupe Moreno Carrillo to "kobieta z wyższych sfer Jalisco". Meksykański portal "La Silla Rota" pisze, że była z El Mencho przez około trzy lata, nie mieli dzieci i "nie rzucała się w oczy". W tym czasie stan zdrowia barona narkotykowego był już coraz gorszy, cierpiał na niewydolność nerek i wymagał dializ. "Profil bizneswoman [Carrillo - red.] nie wykazał bezpośredniego związku z działalnością przestępczą" - dodano.
Wywiad wojskowy posiadał zdjęcia Guadalupe Moreno Carrillo i od 14 lutego uważnie monitorował nieruchomości, w których mieszkała w mieście Zapopan i kurorcie Puerto Vallarta. 21 lutego wsiadła do samochodu z szoferem, doprowadzając żołnierzy do chaty w lesie w Tapalpie, w której - jak ustalono - przebywał z ochroną El Mencho. W niedzielę 22 lutego 2026 r. armia odnalazła poszukiwanego szefa CJNG.
Jak zginął Nemesio Oseguera Cervantes
Przed rozpoczęciem ataku nad teren, gdzie ukrywał się Cervantes, skierowano wojskowego drona. Nagrał działania ochroniarzy, potwierdzając w ten sposób dokładne miejsce pobytu barona narkotykowego. Rankiem 22 lutego armia przedarła się przez pierścienie bezpieczeństwa kartelu CJNG i otoczyła El Mencho w zalesionym terenie. W akcję zaangażowane były meksykańskie siły powietrzne i siły specjalne.
Kartel przeprowadził kontratak, w wyniku którego siły federalne zabiły czterech jego członków i raniły trzech innych, w tym przywódcę CJNG, który zmarł w czasie transportu lotniczego do szpitala. Dwie osoby zostały zatrzymane. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono wyrzutnie rakiet zdolne do zestrzeliwania samolotów i niszczenia pojazdów opancerzonych.
Sekretarz prasowa Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała za pośrednictwem X, że rząd USA zapewnił operacji wsparcie wywiadowcze. "El Mencho był głównym celem rządu Meksyku i Stanów Zjednoczonych jako jeden z głównych przemytników fentanylu do naszej ojczyzny" - napisała. Pochwaliła meksykańskie wojsko za jego działania.
Z informacji władz wynika, że Guadalupe Moreno Carrillo nie przebywa w areszcie i nie wydano przeciwko niej nakazu aresztowania.
Opracowała Anna Zaleska
Źródło: la silla rota.com, contraparte.mx, NBC
Źródło zdjęcia głównego: Marco Ugarte/Associated Press/East News