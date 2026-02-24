Co wiadomo o kobiecie, przez którą wpadł szef potężnego kartelu

Meksyk po śmierci lidera kartelu. Co wiadomo do tej pory? Źródło: TVN24

W niedzielę w meksykańskim stanie Jalisco wskutek operacji przeprowadzonej przez wojsko zginął Nemesio Oseguera Cervantes. Znany jako El Mencho, był szefem jednej z najpotężniejszych i najbardziej brutalnych grup przestępczych w kraju - kartelu narkotykowego CJNG [Kartel Nowego Pokolenia Jalisco - red.]. Minister obrony narodowej Meksyku Ricardo Trevilla Trejo poinformował dzień później, że w ustaleniu miejsca pobytu Cervantesa pomogła wizyta jego partnerki. Choć podczas konferencji prasowej nie podał personaliów kobiety, meksykańskie media ustaliły, że chodzi o Guadalupe Moreno Carrillo, z którą baron narkotykowy był w bliskich relacjach.

Kim jest partnerka El Mencho

Gdy po śmierci El Mencho zastanawiano się, dlaczego przez dekady pozostawał nieuchwytny, jako jedną z przyczyn wskazywano to, że Cervantes - w przeciwieństwie do na przykład słynnego Joaquína Guzmána, zwanego El Chapo - stronił od kamer i blasku fleszy. Poza policyjnymi zdjęciami z przełomu lat 80. i 90. trudno znaleźć jego fotografie.

Nemesio Oseguera Cervantes na zdjęciach policyjnych z 1989 roku Źródło: Policja w San Francisco

Co wiadomo o jego partnerce, Guadalupe Moreno Carrillo? Że są parą, ujawniło w październiku 2022 roku włamanie na strony agencji federalnych, znane jako Guacamaya Leaks. W dokumentach, które wyciekły z meksykańskiego MON, wspomniano o Guadalupe Moreno Carrillo jako domniemanej partnerce Oseguery Cervantesa. Związek miał się rozpocząć po drugim aresztowaniu jego żony, Rosalindy González Valencia, w listopadzie 2021 r. Uważano, że nowa partnerka towarzyszyła Oseguerze Cervantesowi, gdy ukrywał się w górzystych rejonach Jalisco, Michoacán i Colima. Raporty wskazywały również, że unikał korzystania z urządzeń elektronicznych i preferował komunikację za pośrednictwem posłańców lub listów.

Według informacji ujawnionych przez sekretarza obrony narodowej, Guadalupe Moreno Carrillo to "kobieta z wyższych sfer Jalisco". Meksykański portal "La Silla Rota" pisze, że była z El Mencho przez około trzy lata, nie mieli dzieci i "nie rzucała się w oczy". W tym czasie stan zdrowia barona narkotykowego był już coraz gorszy, cierpiał na niewydolność nerek i wymagał dializ. "Profil bizneswoman [Carrillo - red.] nie wykazał bezpośredniego związku z działalnością przestępczą" - dodano.

Wywiad wojskowy posiadał zdjęcia Guadalupe Moreno Carrillo i od 14 lutego uważnie monitorował nieruchomości, w których mieszkała w mieście Zapopan i kurorcie Puerto Vallarta. 21 lutego wsiadła do samochodu z szoferem, doprowadzając żołnierzy do chaty w lesie w Tapalpie, w której - jak ustalono - przebywał z ochroną El Mencho. W niedzielę 22 lutego 2026 r. armia odnalazła poszukiwanego szefa CJNG.

23 lutego 2026 roku. Meksykańscy żołnierze na drodze prowadzącej do Tapalpy, gdzie ukrywał się El Mencho. Źródło: Marco Ugarte/Associated Press/East News

Jak zginął Nemesio Oseguera Cervantes

Przed rozpoczęciem ataku nad teren, gdzie ukrywał się Cervantes, skierowano wojskowego drona. Nagrał działania ochroniarzy, potwierdzając w ten sposób dokładne miejsce pobytu barona narkotykowego. Rankiem 22 lutego armia przedarła się przez pierścienie bezpieczeństwa kartelu CJNG i otoczyła El Mencho w zalesionym terenie. W akcję zaangażowane były meksykańskie siły powietrzne i siły specjalne.

Kartel przeprowadził kontratak, w wyniku którego siły federalne zabiły czterech jego członków i raniły trzech innych, w tym przywódcę CJNG, który zmarł w czasie transportu lotniczego do szpitala. Dwie osoby zostały zatrzymane. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono wyrzutnie rakiet zdolne do zestrzeliwania samolotów i niszczenia pojazdów opancerzonych.

Sekretarz prasowa Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała za pośrednictwem X, że rząd USA zapewnił operacji wsparcie wywiadowcze. "El Mencho był głównym celem rządu Meksyku i Stanów Zjednoczonych jako jeden z głównych przemytników fentanylu do naszej ojczyzny" - napisała. Pochwaliła meksykańskie wojsko za jego działania.

Z informacji władz wynika, że Guadalupe Moreno Carrillo nie przebywa w areszcie i nie wydano przeciwko niej nakazu aresztowania.

