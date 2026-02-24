Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Co wiadomo o kobiecie, przez którą wpadł szef potężnego kartelu

Meksyk, wojsko na drodze (23.02.2026)
Meksyk po śmierci lidera kartelu. Co wiadomo do tej pory?
Źródło: TVN24
Miejsce pobytu przywódcy kartelu narkotykowego CJNG namierzono dzięki jego partnerce - poinformował szef meksykańskiego MON. Media ustaliły, o kogo chodzi, co ją łączyło z baronem narkotykowym i jak to się stało, że doprowadziła żołnierzy prosto do chaty w lesie, gdzie ukrywał się Nemesio Oseguera Cervantes.

W niedzielę w meksykańskim stanie Jalisco wskutek operacji przeprowadzonej przez wojsko zginął Nemesio Oseguera Cervantes. Znany jako El Mencho, był szefem jednej z najpotężniejszych i najbardziej brutalnych grup przestępczych w kraju - kartelu narkotykowego CJNG [Kartel Nowego Pokolenia Jalisco - red.]. Minister obrony narodowej Meksyku Ricardo Trevilla Trejo poinformował dzień później, że w ustaleniu miejsca pobytu Cervantesa pomogła wizyta jego partnerki. Choć podczas konferencji prasowej nie podał personaliów kobiety, meksykańskie media ustaliły, że chodzi o Guadalupe Moreno Carrillo, z którą baron narkotykowy był w bliskich relacjach.

Kim jest partnerka El Mencho

Gdy po śmierci El Mencho zastanawiano się, dlaczego przez dekady pozostawał nieuchwytny, jako jedną z przyczyn wskazywano to, że Cervantes - w przeciwieństwie do na przykład słynnego Joaquína Guzmána, zwanego El Chapo - stronił od kamer i blasku fleszy. Poza policyjnymi zdjęciami z przełomu lat 80. i 90. trudno znaleźć jego fotografie.

Nemesio Oseguera Cervantes na zdjęciach policyjnych z 1989 roku
Nemesio Oseguera Cervantes na zdjęciach policyjnych z 1989 roku
Źródło: Policja w San Francisco

Co wiadomo o jego partnerce, Guadalupe Moreno Carrillo? Że są parą, ujawniło w październiku 2022 roku włamanie na strony agencji federalnych, znane jako Guacamaya Leaks. W dokumentach, które wyciekły z meksykańskiego MON, wspomniano o Guadalupe Moreno Carrillo jako domniemanej partnerce Oseguery Cervantesa. Związek miał się rozpocząć po drugim aresztowaniu jego żony, Rosalindy González Valencia, w listopadzie 2021 r. Uważano, że nowa partnerka towarzyszyła Oseguerze Cervantesowi, gdy ukrywał się w górzystych rejonach Jalisco, Michoacán i Colima. Raporty wskazywały również, że unikał korzystania z urządzeń elektronicznych i preferował komunikację za pośrednictwem posłańców lub listów.

Według informacji ujawnionych przez sekretarza obrony narodowej, Guadalupe Moreno Carrillo to "kobieta z wyższych sfer Jalisco". Meksykański portal "La Silla Rota" pisze, że była z El Mencho przez około trzy lata, nie mieli dzieci i "nie rzucała się w oczy". W tym czasie stan zdrowia barona narkotykowego był już coraz gorszy, cierpiał na niewydolność nerek i wymagał dializ. "Profil bizneswoman [Carrillo - red.] nie wykazał bezpośredniego związku z działalnością przestępczą" - dodano.

Wywiad wojskowy posiadał zdjęcia Guadalupe Moreno Carrillo i od 14 lutego uważnie monitorował nieruchomości, w których mieszkała w mieście Zapopan i kurorcie Puerto Vallarta. 21 lutego wsiadła do samochodu z szoferem, doprowadzając żołnierzy do chaty w lesie w Tapalpie, w której - jak ustalono - przebywał z ochroną El Mencho. W niedzielę 22 lutego 2026 r. armia odnalazła poszukiwanego szefa CJNG.

23 lutego 2026 roku. Meksykańscy żołnierze na drodze prowadzącej do Tapalpy, gdzie ukrywał się El Mencho.
23 lutego 2026 roku. Meksykańscy żołnierze na drodze prowadzącej do Tapalpy, gdzie ukrywał się El Mencho.
Źródło: Marco Ugarte/Associated Press/East News

Jak zginął Nemesio Oseguera Cervantes

Przed rozpoczęciem ataku nad teren, gdzie ukrywał się Cervantes, skierowano wojskowego drona. Nagrał działania ochroniarzy, potwierdzając w ten sposób dokładne miejsce pobytu barona narkotykowego. Rankiem 22 lutego armia przedarła się przez pierścienie bezpieczeństwa kartelu CJNG i otoczyła El Mencho w zalesionym terenie. W akcję zaangażowane były meksykańskie siły powietrzne i siły specjalne.

Kartel przeprowadził kontratak, w wyniku którego siły federalne zabiły czterech jego członków i raniły trzech innych, w tym przywódcę CJNG, który zmarł w czasie transportu lotniczego do szpitala. Dwie osoby zostały zatrzymane. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono wyrzutnie rakiet zdolne do zestrzeliwania samolotów i niszczenia pojazdów opancerzonych.

Sekretarz prasowa Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała za pośrednictwem X, że rząd USA zapewnił operacji wsparcie wywiadowcze. "El Mencho był głównym celem rządu Meksyku i Stanów Zjednoczonych jako jeden z głównych przemytników fentanylu do naszej ojczyzny" - napisała. Pochwaliła meksykańskie wojsko za jego działania.

Z informacji władz wynika, że Guadalupe Moreno Carrillo nie przebywa w areszcie i nie wydano przeciwko niej nakazu aresztowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nemesio Oseguera-Cervantes
Z sadyzmu robił widowisko. Kim był El Mencho?
Kartel "atakuje lotniska", "wrzuca granaty do supermarketu"... W Meksyku gorąco, w sieci też
FAŁSZKartel "atakuje lotniska", "wrzuca granaty do marketu"? W Meksyku gorąco, w sieci też
Gabriela Sieczkowska
Władze Meksyku rozmieściły na zachodzie kraju dodatkowo 2500 żołnierzy
Po śmierci El Mencho kartele sieją przemoc. Dziesiątki zabitych

Opracowała Anna Zaleska

Źródło: la silla rota.com, contraparte.mx, NBC

Źródło zdjęcia głównego: Marco Ugarte/Associated Press/East News

Udostępnij:
Tagi:
MeksykNarkotykiPrzestępstwa
Czytaj także:
Ciało kobiety znajdowało się w kamienicy
Zabił byłą żonę i zasnął
Wrocław
Ważą się losy kamienic przy Józefa
Ważą się losy kamienic przy Józefa. Deweloper odpowiada
Kraków
24708331
Żyją w lęku, bez lekarstw i ogrzewania. Ukraina w poważnym kryzysie zdrowotnym
Zdrowie
Robert Telus
Telus odwieszony w prawach członka PiS
Polska
Funkcjonariusze na lotnisko Warszawa-Modlin zatrzymali obywatela Tadżykistanu
Za dokumenty zapłacił cztery tysiące dolarów, granicy nie przekroczył
WARSZAWA
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Jedna z dróg startowych na Okęciu zamknięta
WARSZAWA
imageTitle
Gwiazda PSG przed sądem. Hakimi odpiera poważne zarzuty
EUROSPORT
imageTitle
Snookerowe arcydzieło w Walii. Owacja na stojąco od rywala
EUROSPORT
Szczątki św. Franciszka z Asyżu wystawione na widok publiczny
Szczątki świętego Franciszka pierwszy raz wystawione na widok publiczny
Świat
Tokio, Japonia
Spór się zaostrza. Chcą powstrzymać "remilitaryzację" i "nuklearne ambicje"
BIZNES
Król Harald V w 2024 roku
Nietypowe zdjęcie urodzinowe króla. "To nie przypadek"
Świat
Policjanci z Opoczna mundury musieli zawiesić na kołku
Dwaj policjanci wydaleni ze służby
Szczecin
imageTitle
Zaskakujące doniesienia w sprawie trenera Industrii. "Wielka rewolucja"
EUROSPORT
Karwice, 24.02.2026. Wody roztopowe na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Karwice
Woda na S6, trasa zablokowana w obu kierunkach
Szczecin
niemowlak dziecko szpital shutterstock_2233398781
Urodziła się bez macicy. Dzięki przeszczepowi została matką
Zdrowie
Oblodzenie, zima, lód, zimno, mróz
Niebezpieczna ślizgawica. Są kolejne ostrzeżenia
METEO
Viktor Orban w węgierskim parlamencie
Orban: Prosisz mnie, żebym udawał, że nic się nie dzieje. To niemożliwe
BIZNES
Potrącił nastolatkę i uciekł z miejsca zdarzenia
Potrącił nastolatkę i uciekł. Ale niedaleko
Poznań
13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę w galerii handlowej
Atak młotkiem w galerii handlowej. Chłopiec uderzał, koleżanki dopingowały
WARSZAWA
imageTitle
Mecz utraconych szans. Zieliński żegna Acapulco
EUROSPORT
chlopiec zima snieg shutterstock_687048001
Zostawił śpiącego pięciolatka w aucie. Gdy wrócił, chłopca nie było
Rzeszów
Lotnisko Chopina
Bez tego już nie wlecisz do Wielkiej Brytanii
BIZNES
Trgiczny pożar w Jaworze
Ciało kobiety w spalonym mieszkaniu
Wrocław
Dziecko, smutne, depresja, psychiatria dziecięca
Dzieci potrzebują pomocy dziś, a nie za pół roku. Fundacja TVN finansuje psychoterapię
Piotr Wójcik
imageTitle
Wyrzucili go z igrzysk za wspomnienie poległych. Zrobiłby to ponownie
EUROSPORT
Alerty przed podtopieniami
Alarm hydrologiczny najwyższego stopnia
METEO
Teheran, Iran
Oferują drony za złoto i uran
BIZNES
Grozi mu od trzech do 20 lat pozbawienia wolności
275 pakunków ukrytych w ciężarówce. Są warte blisko 5,7 miliona złotych
Białystok
Nie działa winda prowadząca do stacji Ratusz Arsenał
Nie działa winda na peron stacji metra
WARSZAWA
Kolizja trzech aut w Lęborku
Prawem jazdy cieszył się kilka godzin
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica