Kolejny polityk zabity przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi w Ekwadorze

Kolejny ekwadorski polityk został zastrzelony przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi w tym kraju. Kierujący partią Rewolucja Obywatelska (RC) w prowincji Esmeraldas Pedro Briones został zabity we własnym domu. 9 sierpnia po wyjściu ze spotkania z wyborcami zginął kandydat w wyborach Fernando Villavicencio.

Kierujący partią Rewolucja Obywatelska (RC) w prowincji Esmeraldas na północy kraju Pedro Briones został zabity we własnym domu w mieście San Mateo. Sprawcami morderstwa są według ustaleń policji dwaj zamaskowani mężczyźni, którzy po zamordowaniu polityka uciekli z miejsca przestępstwa motocyklem.

Śmierć polityka powiązanego z byłym prezydentem Ekwadoru Rafaelem Correą potwierdzono we wtorek po przewiezieniu go do szpitala.