Krwawe starcia w więzieniu w Ekwadorze. Władze planują ułaskawić tysiące osadzonych, by zwolnić miejsce w zakładach

Ekwador chce ułaskawić tysiące osadzonych lub złagodzić ich wyroki, by zmniejszyć obłożenie zakładów karnych po tym, jak w jednej z placówek doszło w tym tygodniu do krwawych starć. W więzieniach w kraju przebywa około 39 tysięcy osób.

W sobotę CNN poinformowało, że władze Ekwadoru planują ułaskawić tysiące więźniów lub złagodzić ich wyroki, by zwolnić miejsce w przeludnionych więzieniach. Decyzję podjęto po niedawnych rozruchach w więzieniu w Guayaquil na zachodzie kraju.

Brutalne starcia w więzieniu w Guayaquil

We wtorek doszło do starć w więzieniu Litoral w nadmorskim Guayaquil pomiędzy dwoma rywalizującymi gangami. Agencja Reutera zauważyła, że były one najkrwawszymi w historii ekwadorskiego systemu penitencjarnego. Zginęło ponad sto osób, a 80 osadzonych zostało rannych. Śledztwo dotyczące rozruchów jest w toku.