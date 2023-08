Ekwador. W niedzielę wybory prezydenckie po niebezpiecznej kampanii

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 542 dni. Szef resortu obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow poinformował, że ukraińscy piloci rozpoczęli szkolenie na myśliwcach F-16, które potrwa co najmniej przez sześć miesięcy. - Szkolenie już się rozpoczęło - powiedział w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji 24. Kanał. Oprócz pilotów szkolić ma się też pewna liczba inżynierów i techników. "Ten okres przygotowań w formie ćwiczeń będzie poświęcony na to, żeby kontynuować projekt i zrozumieć, kiedy bezpośrednio otrzymamy samoloty. A co najważniejsze - ile" ich otrzymamy - powiedział szef resortu obrony Ukrainy. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.