Uzbrojeni napastnicy wtargnęli do szpitala w Ekwadorze. Chcieli zabić członka konkurencyjnego gangu

Napastnicy wtargnęli do szpitala w miejscowości Chone w prowincji Manabi w zachodnim Ekwadorze . Członkowie gangu wzięli pracowników szpitala jako zakładników. W trakcie interwencji policji doszło do wymiany ognia. Według oficjalnych informacji wszyscy zakładnicy zostali uwolnieni, a w wyniku ataku nikt nie doznał obrażeń.

Bez ofiar śmiertelnych

Przestępczość zorganizowana w Ekwadorze

Przemoc związana z działalnością grup przestępczych w Ekwadorze gwałtownie wzrosła w ostatnich latach. Dochodzi do makabrycznych zbrodni, włączając w to przypadki dekapitacji, jak również do serii śmiertelnych w skutkach zamieszek w zakładach karnych.