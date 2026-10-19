Świat Wielki krzyż runął podczas mszy. Nie żyje ksiądz Oprac. Filip Czekała |

Policja w Ekwadorze Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Billion Photos/Shutterstock

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Do tragicznego zdarzenia doszło w trakcie mszy świętej w sobotni wieczór. Z nieustalonych dotychczas przyczyn duży krzyż oderwał się od ołtarza i spadł bezpośrednio na stojącego przed nim kapłana. Wypadek został zarejestrowany, gdyż nabożeństwo było transmitowane online. Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych (sam zapis transmisji, jak informują media, usunięto) widać, jak duży krucyfiks wiszący za celebrującym mszę duchownym nagle spada i uderza go w tył głowy. Kapłan był ustawiony do niego tyłem, twarzą do zgromadzonych w kościele wiernych, i nie widział upadającego krzyża.

Śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w kościele

Ofiara tragicznego wypadku to 53-letni ksiądz Patricio Alfredo Sanchez Molinari. O wszczęciu śledztwa w sprawie śmierci duchownego poinformowała stacja TV Equador.

W niedzielę władze archidiecezji Guayaquil potwierdziły tragiczny wypadek i przekazały, że ksiądz Sanchez Molinari pochodził ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i pełnił funkcję proboszcza w kościele pod wezwaniem Nieustającej Pomocy w tym ekwadorskim mieście. Również w niedzielę odbyło się nabożeństwo w intencji księdza. Eucharystię sprawował kardynał Luis Cabrera, arcybiskup Guayaquil, w towarzystwie biskupów pomocniczych, księży, członków Wspólnoty Najświętszego Odkupiciela i parafian - informuje diecezja. "Jesteśmy wdzięczni za wszystkie kondolencje napływające z różnych stron świata, a szczególnie za Wasze modlitwy o wieczny odpoczynek duszy ks. Patricio Sancheza" - czytamy na jej profilu facebookowym.

Redagował AM