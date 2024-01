Prokurator zamordowany. Prowadził śledztwo w sprawie ataku na telewizję

Ekwadorski prokurator Cesar Suarez został zamordowany - poinformowała w środę prokurator generalna Diana Salazar. Jak wskazała, Suarez zajmował się sprawami z zakresu przestępczości zorganizowanej w prowincji Guayas, jednej z najbardziej niebezpiecznych w kraju. Od zeszłego tygodnia prowadził śledztwo w sprawie napaści na siedzibę telewizji TC. Doszło do niej 10 stycznia w mieście Guayaquil.

Zabójstwo nosiło znamiona zamachu

Do morderstwa prokuratora doszło na północy Guayaquil, gdy jechał samochodem do sądu. Policja poinformowała, że zabójstwo nosiło znamiona zamachu, a ofiara została kilkukrotnie postrzelona. Nie są jednak znane inne szczegóły zbrodni. Biuro prokurator generalnej wszczęło śledztwo w tej sprawie. - Przestępcy, terroryści, nie powstrzymają naszego zaangażowania na rzecz ekwadorskiego społeczeństwa - powiedziała Salazar w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. - Wzywamy siły porządkowe do zagwarantowania bezpieczeństwa tym, którzy wykonują swoje obowiązki - dodała.