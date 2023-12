Porywacze uprowadzili konsula honorowego Wielkiej Brytanii. To założyciel i właściciel dużej firmy

Kim jest konsul honorowy?

Konsul honorowy to osoba pełniąca funkcje konsularne na rzecz określonego państwa w innym kraju, która nie jest zatrudniona przez państwo wysyłające i nie pobiera za to wynagrodzenia. Zazwyczaj wywodzi się z przedstawicieli biznesu, ponieważ sama musi finansować swoją działalność. Osoba ta może wykonywać wszystkie funkcje konsula zawodowego, lecz w większości przypadków zakres jego obowiązków i uprawnień jest węższy.

Czytaj też: Porwanie 19-latki. Zatrzymano trzech obywateli Gruzji Konsulami honorowymi mogą być - w przeciwieństwie do zawodowych - osoby posiadające obywatelstwo państwa przyjmującego. W takim przypadku jego przywileje są bardzo ograniczone i sprowadzają się do wyłączenia możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej w związku z wykonywaniem przez niego czynności konsularnych.