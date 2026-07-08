Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Miesiąc od zabójstwa Moniki Silvy Koniuszek. Rozważają kolejną autopsję

|
Dom Moniki Silvi Koniuszek w Ekwadorze
Monika Silva Koniuszek walczyła z korupcją w Ekwadorze. "Z pewnością ci ludzie próbowaliby ją uciszyć"
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: ENEX
Chociaż minął miesiąc od jej śmierci, to polska aktywistka Monika Silva Koniuszek wciąż nie została pochowana. Trwa niejawne postępowanie ekwadorskich władz, które może trwać nawet dwa lata. Organizacje reprezentujące jej rodzinę rozważają wniosek o powtórną autopsję.

Stały Komitet ds. Obrony Praw Człowieka (CDH) i organizacja praw kobiet CEPAM, które reprezentują rodzinę aktywistki, "oczekują na wyniki badania toksykologicznego i histopatologicznego, by ocenić, czy potrzebna jest powtórna autopsja" - poinformowała w środę rzeczniczka CEPAM Nadya Donoso.

"Sprawa jest w fazie postępowania przygotowawczego. Na tym etapie zbierany jest materiał dowodowy i gromadzone są przypuszczenia. (...) Zgodnie z przepisami ten etap może trwać nawet do dwóch lat, ale mamy nadzieję, że ze względu na charakter sprawy okres ten będzie znacznie krótszy" - wyjaśniła Donoso.

Franklin Vega, znajomy Silvy i obrońca przyrody z organizacji Bitacora Ambiental, podkreślił, że z powodu prowadzonego śledztwa bliscy aktywistki nie mogą na razie jej pochować.

Wyniki autopsji wskazują na zabójstwo

Silva została znaleziona martwa 8 czerwca w swoim domu w miejscowości Montanita w nadmorskiej prowincji Santa Elena. Dzień później minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg ogłosił, że podejrzewa się samobójstwo. Tej wersji zaprzeczyły jednak wyniki autopsji, które wskazują na to, że Silva została zamordowana.

O tych ustaleniach informowali w czerwcu przedstawiciele grup reprezentujących rodzinę Silvy. W tym tygodniu Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, która otrzymała pocztą dyplomatyczną wstępny raport z sekcji zwłok, potwierdziła, że wynika z niego, iż śmierć Silvy była wynikiem celowego działania osób trzecich.

Vega ocenił, że "jest długa lista" potencjalnych podejrzanych, na której znajdują się wszyscy, których nazwiska pojawiały się w zgłoszeniach Silvy o domniemanych aferach korupcyjnych. Dodał, że prokuratura "zachowuje milczenie" w sprawie śledztwa. Zgodnie z ekwadorskim prawem postępowanie na tym etapie nie jest jawne - wyjaśniła Donoso.

Monika Silva Koniuszek ujawniała korupcję

Mieszkająca od ponad 10 lat w Ekwadorze polska aktywistka była prezeską fundacji La Integridad. Nagłaśniała między innymi przypadki domniemanej korupcji władz i nieprawidłowości w obrocie ziemią. Od miesięcy informowała, że otrzymuje groźby i obawia się o swoje życie. Śledztwo w sprawie okoliczności jej śmierci prowadzi zarówno prokuratura ekwadorska, jak i polska.

Ekwadorskie media wiązały domniemane afery nagłaśniane przez Silvę z wpływowymi politykami i biznesmenami, takimi jak parlamentarzysta Otto Vera, ministra pracy Cynthia Gelibert czy krewni byłego szefa parlamentu Nielsa Olsena. Silva informowała, że przekazała ambasadzie USA w Quito swoje ustalenia dotyczące osób związanych z przemytem narkotyków, wśród których byli - według niej - pracownicy Noboa Trading, firmy należącej do rodziny prezydenta Ekwadoru Daniela Noboi.

Komentatorzy wyrażali wątpliwości co do działań władz w związku z wypowiedziami ministra Reimberga, który już przed uzyskaniem wyników sekcji zwłok sugerował, że Silva odebrała sobie życie. CDH i CEPAM zawnioskowały do prokuratury, by przesłuchała Reimberga w sprawie tych deklaracji.

Upamiętnienie Polki w Montanicie

Teorię o samobójstwie od samego początku kwestionowali przyjaciele i znajomi Silvy, którzy zorganizowali demonstrację z apelem o przejrzyste śledztwo oraz symboliczne pożegnanie aktywistki. Podczas tej manifestacji odsłonięto poświęcony jej mural i nadano jej imię jednej z głównych ulic dzielnicy Tigrillo, gdzie mieszkała.

Miesiąc po śmierci Silvy, w środę po południu czasu miejscowego (w nocy ze środy na czwartek w Polsce), w Montanicie odbędzie się kolejne zgromadzenie. Uczestnicy złożą kwiaty, zapalą świece i będą "wspominać walecznego ducha Moni". "Nie pokonali cię, kochana przyjaciółko" - napisała we wpisie zapowiadającym to wydarzenie Bitacora Ambiental.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
20 min
pc
Gigantyczne zarobki lekarzy. Mucha: premier wiedział
Kropka nad i
Tagi:
EkwadorAmeryka PołudniowaAmeryka ŁacińskaPrzestępstwakorupcjaZabójstwo
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Teheran, Iran
USA: prowadzimy kolejną serię ataków na Iran
Świat
imageTitle
Doznał kontuzji przy świętowaniu awansu. Jest już po operacji
EUROSPORT
imageTitle
Vingegaard uniknął najgorszego. Do mety dotarł na pożyczonym rowerze
EUROSPORT
owoce zakupy bazar shutterstock_1718538325
Te zjawiska mogą podbić ceny żywności. Eksperci wskazują na trzy zagrożenia
BIZNES
Ulewa, burza
Tu ma mocno padać i grzmieć
METEO
Kierowcy niechętnie tworzyli korytarz życia na S8
Klaksony i wyzwiska w stronę strażaków. Zderzenie na S8 i korytarz życia "z łaski"
WARSZAWA
Agadir
Egzotyczne wakacje tanieją. Turyści mogą zmienić plany
BIZNES
08 2000 kropka cl-0006
Bajońskie zarobki lekarzy. "To jest standardowa sytuacja"
Kropka nad i
imageTitle
Igrzyska bez dyscypliny z tradycjami. "Decyzję przyjmuję ze zdziwieniem"
EUROSPORT
Atak na szkołę w Minabie (28.02.2026)
CNN: zignorowano ostrzeżenia. Zginęły dzieci
Świat
Pożar w departamencie Drome we Francji wymusił ewakuację letnich obozów
Kilkaset dzieci opuściło letnie obozy przez pożary
METEO
imageTitle
Francja to nie USA. FIFA nie miała litości
EUROSPORT
samochody warszawa s8 trasa shutterstock_2162936399
Pakiet CPN wróci na stacje? "Rozważamy"
BIZNES
Policja zatrzymała dwie osoby
"Zgłaszać to natychmiast". Minister radzi po incydencie w Poznaniu
Fakty po Faktach
imageTitle
Szybka reakcja. Rosjanie już przywróceni
EUROSPORT
Rosja paliwo stacja
Ukraińskie ataki wywołały kryzys. W Rosji wprowadzono zakaz eksportu paliwa
BIZNES
imageTitle
Koniec Wimbledonu dla Polki. Jednostronny ćwierćfinał
EUROSPORT
Tornado w mieście Ezhou, Chiny
Tornado porwało mężczyznę z mieszkania
METEO
Pożar mieszkania w bloku przy ul. Budziszyńskiej 76 na wrocławskim osiedlu Nowy Dwór
Płonęło mieszkanie. Źle zaparkowane auta utrudniły akcję strażakom
Wrocław
Prezydent RP Karol Nawrocki na konferencji prasowej Ankara, Turcja, 08.07.2026.
Nawrocki: ta decyzja nie była moja
Polska
Kosiniak-Kamysz, Sikorski
Sikorski: Polska mówiła jednym głosem
Świat
Kolizja z udziałem karetki na S8
Karetka jechała do pacjenta, doszło do zderzenia
WARSZAWA
imageTitle
Chłopak z sąsiedztwa sensacyjnym półfinalistą Wimbledonu
EUROSPORT
Nagrody Primetime Emmy
Znamy nominowanych do nagród Emmy
Tomasz-Marcin Wrona
Mamed K. usłyszał 11 zarzutów (wideo z 13 czerwca)
Paserstwo, napaść na policjanta, zniszczenie mienia. Były zawodnik MMA skazany
Tarnowskie Góry
Wrak samolotu transportowego operatora K2 Airways. Szczątki znaleziono w Morzu Arabskim
Wyławiają szczątki poszukiwanego Boeinga. Członkowie załogi poszukiwani
Świat
shutterstock_2360570399
Technologiczna fortuna. Co kupują nowi milionerzy?
BIZNES
Giorgia Meloni i Donald Trump
"Niczego nie żałuję". Meloni o relacjach z Trumpem
Świat
XIX-wieczne tapety w Muzeum w Wilanowie
Salony i unikatowe tapety przejdą renowację. Muzeum w Wilanowie z pięcioma nowymi projektami
WARSZAWA
ING Bank Śląski
Przeszukania w BIK i największych bankach w Polsce
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica