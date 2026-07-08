Świat Miesiąc od zabójstwa Moniki Silvy Koniuszek. Rozważają kolejną autopsję Oprac. Filip Czerwiński |

Monika Silva Koniuszek walczyła z korupcją w Ekwadorze. "Z pewnością ci ludzie próbowaliby ją uciszyć" Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: ENEX

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Stały Komitet ds. Obrony Praw Człowieka (CDH) i organizacja praw kobiet CEPAM, które reprezentują rodzinę aktywistki, "oczekują na wyniki badania toksykologicznego i histopatologicznego, by ocenić, czy potrzebna jest powtórna autopsja" - poinformowała w środę rzeczniczka CEPAM Nadya Donoso.

"Sprawa jest w fazie postępowania przygotowawczego. Na tym etapie zbierany jest materiał dowodowy i gromadzone są przypuszczenia. (...) Zgodnie z przepisami ten etap może trwać nawet do dwóch lat, ale mamy nadzieję, że ze względu na charakter sprawy okres ten będzie znacznie krótszy" - wyjaśniła Donoso.

Franklin Vega, znajomy Silvy i obrońca przyrody z organizacji Bitacora Ambiental, podkreślił, że z powodu prowadzonego śledztwa bliscy aktywistki nie mogą na razie jej pochować.

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Wyniki autopsji wskazują na zabójstwo

Silva została znaleziona martwa 8 czerwca w swoim domu w miejscowości Montanita w nadmorskiej prowincji Santa Elena. Dzień później minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg ogłosił, że podejrzewa się samobójstwo. Tej wersji zaprzeczyły jednak wyniki autopsji, które wskazują na to, że Silva została zamordowana.

O tych ustaleniach informowali w czerwcu przedstawiciele grup reprezentujących rodzinę Silvy. W tym tygodniu Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, która otrzymała pocztą dyplomatyczną wstępny raport z sekcji zwłok, potwierdziła, że wynika z niego, iż śmierć Silvy była wynikiem celowego działania osób trzecich.

Vega ocenił, że "jest długa lista" potencjalnych podejrzanych, na której znajdują się wszyscy, których nazwiska pojawiały się w zgłoszeniach Silvy o domniemanych aferach korupcyjnych. Dodał, że prokuratura "zachowuje milczenie" w sprawie śledztwa. Zgodnie z ekwadorskim prawem postępowanie na tym etapie nie jest jawne - wyjaśniła Donoso.

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Monika Silva Koniuszek ujawniała korupcję

Mieszkająca od ponad 10 lat w Ekwadorze polska aktywistka była prezeską fundacji La Integridad. Nagłaśniała między innymi przypadki domniemanej korupcji władz i nieprawidłowości w obrocie ziemią. Od miesięcy informowała, że otrzymuje groźby i obawia się o swoje życie. Śledztwo w sprawie okoliczności jej śmierci prowadzi zarówno prokuratura ekwadorska, jak i polska.

Ekwadorskie media wiązały domniemane afery nagłaśniane przez Silvę z wpływowymi politykami i biznesmenami, takimi jak parlamentarzysta Otto Vera, ministra pracy Cynthia Gelibert czy krewni byłego szefa parlamentu Nielsa Olsena. Silva informowała, że przekazała ambasadzie USA w Quito swoje ustalenia dotyczące osób związanych z przemytem narkotyków, wśród których byli - według niej - pracownicy Noboa Trading, firmy należącej do rodziny prezydenta Ekwadoru Daniela Noboi.

Komentatorzy wyrażali wątpliwości co do działań władz w związku z wypowiedziami ministra Reimberga, który już przed uzyskaniem wyników sekcji zwłok sugerował, że Silva odebrała sobie życie. CDH i CEPAM zawnioskowały do prokuratury, by przesłuchała Reimberga w sprawie tych deklaracji.

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Upamiętnienie Polki w Montanicie

Teorię o samobójstwie od samego początku kwestionowali przyjaciele i znajomi Silvy, którzy zorganizowali demonstrację z apelem o przejrzyste śledztwo oraz symboliczne pożegnanie aktywistki. Podczas tej manifestacji odsłonięto poświęcony jej mural i nadano jej imię jednej z głównych ulic dzielnicy Tigrillo, gdzie mieszkała.

Miesiąc po śmierci Silvy, w środę po południu czasu miejscowego (w nocy ze środy na czwartek w Polsce), w Montanicie odbędzie się kolejne zgromadzenie. Uczestnicy złożą kwiaty, zapalą świece i będą "wspominać walecznego ducha Moni". "Nie pokonali cię, kochana przyjaciółko" - napisała we wpisie zapowiadającym to wydarzenie Bitacora Ambiental.